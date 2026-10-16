Rosja testuje NATO? Czarni Rusini wdarli się na Łotwę [POD PROGIEM WOJNY]

Radykalna grupa, posługująca się nazwą „Czarni Rusini”, wzięła na siebie odpowiedzialność za zbrojny incydent na Łotwie. Teraz ostrzega, że podobne akcje zamierza przeprowadzić w innych państwach, w tym w Polsce. Czy to kolejna operacja Moskwy?

Chodzi o zdarzenie, które miało miejsce w nocy z 5 na 6 października na Łotwie. Uzbrojeni mężczyźni próbowali nielegalnie przewieźć przez białorusko-łotewską granicę dwudziestu migrantów. Grupę zablokowali żołnierze, a wtedy zamaskowani napastnicy zaczęli im grozić. Sami migranci sprawiali wrażenie, jakby zmuszono ich do udziału w tej akcji, zaś eskortujący byli wyjątkowo agresywni. Całość wyglądała na przygotowaną wcześniej prowokację.