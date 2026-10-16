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16 października 2026

Rosja testuje NATO? Czarni Rusini wdarli się na Łotwę [POD PROGIEM WOJNY]

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Radykalna grupa, posługująca się nazwą „Czarni Rusini”, wzięła na siebie odpowiedzialność za zbrojny incydent na Łotwie. Teraz ostrzega, że podobne akcje zamierza przeprowadzić w innych państwach, w tym w Polsce. Czy to kolejna operacja Moskwy?

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Chodzi o zdarzenie, które miało miejsce w nocy z 5 na 6 października na Łotwie. Uzbrojeni mężczyźni próbowali nielegalnie przewieźć przez białorusko-łotewską granicę dwudziestu migrantów. Grupę zablokowali żołnierze, a wtedy zamaskowani napastnicy zaczęli im grozić. Sami migranci sprawiali wrażenie, jakby zmuszono ich do udziału w tej akcji, zaś eskortujący byli wyjątkowo agresywni. Całość wyglądała na przygotowaną wcześniej prowokację.

Kilka godzin później ci sami mężczyźni przekroczyli granicę i wdarli się na Łotwę. Dotarli do posterunku granicznego, gdzie zniszczyli centralę telefoniczną i ukradli kamery, po czym wrócili na Białoruś, zanim łotewskie służby zdążyły zareagować.

Było to nielegalne i zbrojne wtargnięcie na Łotwę – choć krótkotrwałe.

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Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

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