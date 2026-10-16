Rosja testuje NATO? Czarni Rusini wdarli się na Łotwę [POD PROGIEM WOJNY]
Radykalna grupa, posługująca się nazwą „Czarni Rusini”, wzięła na siebie odpowiedzialność za zbrojny incydent na Łotwie. Teraz ostrzega, że podobne akcje zamierza przeprowadzić w innych państwach, w tym w Polsce. Czy to kolejna operacja Moskwy?
Chodzi o zdarzenie, które miało miejsce w nocy z 5 na 6 października na Łotwie. Uzbrojeni mężczyźni próbowali nielegalnie przewieźć przez białorusko-łotewską granicę dwudziestu migrantów. Grupę zablokowali żołnierze, a wtedy zamaskowani napastnicy zaczęli im grozić. Sami migranci sprawiali wrażenie, jakby zmuszono ich do udziału w tej akcji, zaś eskortujący byli wyjątkowo agresywni. Całość wyglądała na przygotowaną wcześniej prowokację.
Kilka godzin później ci sami mężczyźni przekroczyli granicę i wdarli się na Łotwę. Dotarli do posterunku granicznego, gdzie zniszczyli centralę telefoniczną i ukradli kamery, po czym wrócili na Białoruś, zanim łotewskie służby zdążyły zareagować.
Było to nielegalne i zbrojne wtargnięcie na Łotwę – choć krótkotrwałe.
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