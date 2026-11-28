Aleksiej Makarow, głośny rosyjski opozycjonista i azylant polityczny w Szwecji, walczył zbrojnie po stronie Ukrainy od 2022 do 2024 roku, kiedy został ciężko ranny. Po powrocie do zdrowia w Szwecji uznano go tam za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dlaczego?

W niedzielę, 29 listopada, przed warszawską ambasadą Szwecji ma się odbyć nietypowa manifestacja. Polscy i białoruscy anarchiści mieszkający w Warszawie zapowiedzieli protest solidarnościowy w związku z traktowaniem przez władze Szwecji Aleksieja Makarowa, pochodzącego z Rosji weterana wojska ukraińskiego, któremu ograniczono możliwość podróży za granicę i powrotu do walki. Tego samego dnia ma się odbyć manifestacja w obronie weterana pod szwedzką ambasadą w Wilnie.