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Prawa autorskie: Fot. Jowita OlczykFot. Jowita Olczyk
04 października 2026

Rzeka, która niesie lęk. Jak chińskie kopalnie w Mjanmie zmieniają życie mieszkańców Tajlandii

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Zanieczyszczenia z chińskich kopalń złota i metali ziem rzadkich w Mjanmie spływają rzekami dorzecza Mekongu do Tajlandii, niszcząc życie i gospodarkę regionu. Woda, która kiedyś dawała życie i utrzymanie, teraz budzi lęk — pisze z Tajlandii Jowita Olczyk*.

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Przez pokolenia rzeka Kok była dla mieszkańców północnej Tajlandii czymś więcej niż źródłem wody. Dostarczała ryb, nawadniała pola i pozwalała podróżować między wioskami. Dla dzieci była miejscem zabawy, a dla całych społeczności – częścią codziennego życia i lokalnej kultury.

— Jako dzieci codziennie bawiliśmy się w rzece, uczyliśmy się pływać i łowić ryby. Nie mieliśmy wtedy żadnych zmartwień z nią związanych — wspomina Nu, lokalny nauczyciel z wioski zamieszkanej przez lud Karenów. To naród żyjący na pograniczu Mjanmy i Tajlandii.

Dziś mieszkańcy wsi patrzą na Kok inaczej. Czy można jeść ryby złowione w rzece? Czy można podlewać nią pola? Czy dzieci mogą się w niej kąpać?

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Na zdjęciu Jowita Olczyk
Jowita Olczyk

Dokumentalistka i niezależna dziennikarka multimedialna. Absolwentka kierunku Film Dokumentalny na University of the Arts London. Zajmuje się tematami społecznymi, środowiskowymi i geopolitycznymi.

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