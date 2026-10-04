Prawa autorskie: Fot. Jowita Olczyk Fot. Jowita Olczyk Prawa autorskie: Fot. Jowita Olczyk Fot. Jowita Olczyk

Zaloguj się, aby zapisać na później 04 października 2026 Dodaj nas w Google Rzeka, która niesie lęk. Jak chińskie kopalnie w Mjanmie zmieniają życie mieszkańców Tajlandii Jowita Olczyk przeczytasz w 6 minut Zanieczyszczenia z chińskich kopalń złota i metali ziem rzadkich w Mjanmie spływają rzekami dorzecza Mekongu do Tajlandii, niszcząc życie i gospodarkę regionu. Woda, która kiedyś dawała życie i utrzymanie, teraz budzi lęk — pisze z Tajlandii Jowita Olczyk*. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Jowita Olczyk Fot. Jowita Olczyk Prawa autorskie: Fot. Jowita Olczyk Fot. Jowita Olczyk

Przez pokolenia rzeka Kok była dla mieszkańców północnej Tajlandii czymś więcej niż źródłem wody. Dostarczała ryb, nawadniała pola i pozwalała podróżować między wioskami. Dla dzieci była miejscem zabawy, a dla całych społeczności – częścią codziennego życia i lokalnej kultury.

— Jako dzieci codziennie bawiliśmy się w rzece, uczyliśmy się pływać i łowić ryby. Nie mieliśmy wtedy żadnych zmartwień z nią związanych — wspomina Nu, lokalny nauczyciel z wioski zamieszkanej przez lud Karenów. To naród żyjący na pograniczu Mjanmy i Tajlandii.