Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski chce, by Sąd Najwyższy uchylił zgodę na postawienie mu zarzutów karnych. Święczkowski odwołał się do SN od decyzji Zgromadzenia Sędziów TK w sprawie uchylenia jego immunitetu. Odwołanie jest jednak niedopuszczalne.

Zdominowany przez wadliwych neo-sędziów Sąd Najwyższy po raz kolejny stawia się ponad Trybunałem Konstytucyjnym i działa bezprawnie. We wtorek, 24 listopada 2026 roku, w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej zarejestrowano zażalenie adwokata Michała Skwarzyńskiego, który jest pełnomocnikiem zawieszonych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego .

O wpisaniu sprawy do repertorium Izby zdecydował neo-sędzia Paweł Wojciechowski, który kieruje Izbą w zastępstwie pełniącej obowiązki prezeski Izby, neo-sędzi Marii Szczepaniec. Jak wynika z naszych informacji, sędzia Szczepaniec właśnie przebywa Strasburgu, gdzie jest też prezes Święczkowski, który w Parlamencie Europejskim będzie skarżyć się na Polskę na prywatnym spotkaniu. Piszemy o tym więcej dalej.