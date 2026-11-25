SN jak Sąd Ostateczny. Uchyli zgodę TK na zarzuty dla Święczkowskiego?
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski chce, by Sąd Najwyższy uchylił zgodę na postawienie mu zarzutów karnych. Święczkowski odwołał się do SN od decyzji Zgromadzenia Sędziów TK w sprawie uchylenia jego immunitetu. Odwołanie jest jednak niedopuszczalne.
Zdominowany przez wadliwych neo-sędziów Sąd Najwyższy po raz kolejny stawia się ponad Trybunałem Konstytucyjnym i działa bezprawnie. We wtorek, 24 listopada 2026 roku, w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej zarejestrowano zażalenie adwokata Michała Skwarzyńskiego, który jest pełnomocnikiem zawieszonych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
O wpisaniu sprawy do repertorium Izby zdecydował neo-sędzia Paweł Wojciechowski, który kieruje Izbą w zastępstwie pełniącej obowiązki prezeski Izby, neo-sędzi Marii Szczepaniec. Jak wynika z naszych informacji, sędzia Szczepaniec właśnie przebywa Strasburgu, gdzie jest też prezes Święczkowski, który w Parlamencie Europejskim będzie skarżyć się na Polskę na prywatnym spotkaniu. Piszemy o tym więcej dalej.
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