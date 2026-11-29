Hiszpańskie wybory to bitwa o model cywilizacyjny kraju, a może nawet i całej Europy. Stawką jest wspólnotowa praca nad rozwiązaniem kluczowych problemów np. kryzysu klimatycznego albo triumf nihilizmu – mówi OKO.press socjolog i filozof César Rendueles.

Krzysztof Katkowski, OKO.press: Pedro Sánchez rozwiązał parlament i rozpisał przedterminowe wybory na 29 listopada, po tym, jak Kongres – głosami prawicy i katalońskich niepodległościowców z Junts – odrzucił rządowe dekrety mieszkaniowe, które miały m.in. chronić lokatorów przed eksmisjami. Premier szuka poparcia szerokiego frontu sił progresywnych, tymczasem jego najbliższa rodzina i otoczenie mają problemy z prawem, a sondaże wskazują , że połączone siły prawicy mogą uzyskać większość w nowej kadencji. Partie lewicowe – oprócz PSOE Sáncheza – dołują.

César Rendueles*: Przeżywamy bardzo poważną międzynarodową ofensywę reakcji, a skutki zwycięstwa tej koalicji politycznej [prawicy z Partii Ludowej i Vox – red.] mogą być druzgocące. Dotyczy to Hiszpanii, ale też Europy, gdzie te trendy są i tak znacznie silniejsze niż u nas.