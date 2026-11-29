”Rolą psychiatrii nie jest odizolowanie agresywnej osoby, tylko zdrowe, bezpieczne integrowanie jej ze społecznością. I tego nie zrobi sam psychiatra. Żadna magiczna pigułka nie sprawi, że ktoś straci całą agresję i będzie przejawiał tylko zachowania altruistyczne”.

Sławomir Zagórski, OKO.press: Pochodzisz z Krakowa, studiowałeś w tym mieście. Od lat mieszkasz i pracujesz w Ameryce — w kraju, w którym napady z bronią zdarzają się 20 razy częściej niż w Europie. Pamiętasz swoją pierwszą reakcję, gdy dowiedziałeś się, co wydarzyło się w Krakowie?