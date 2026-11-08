0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Angelika PitońFot. Angelika Pitoń
08 listopada 2026

Sylwia sprzedawała obwarzanki, usłyszała strzały. „Modliłam się: tylko nie do mnie”

przeczytasz w 6 minut

— Wszyscy włączali telewizor, odświeżali newsy. A ja całą strzelaninę widziałem z okna. Widoku tych leżących na ziemi ciał do końca życia nie zapomnę — mówi Łukasz. Pokazuje zdjęcia, więcej i więcej, jakby sam siebie chciał przekonać, że strzelanina zdarzyła się naprawdę. — Chodzę tak tymi uliczkami, ale bez celu. Obco. Jakby nie u siebie.

Dodaj nas w Google
Google News

Po jej lewej biało-czerwona taśma. Zakaz przejścia. Po prawej: taśma, napis: „policja”, zakaz wejścia, wyjścia. Do krakowskiego Rynku jest stąd raptem 400 metrów. Pani Sylwia od trzech lat sprzedaje obwarzanki. Tu, na ulicy Grodzkiej.

Sprzedawała je wczoraj, tuż przed oczami mając czarne Subaru Michała O., który tą ulicą pędził przed siebie, uciekając przed policją i strzelając na oślep. Trafił w tramwaj, w witrynę sklepu, na który codziennie Sylwia patrzy.

Trafił przypadkowego turystę, cudzoziemca, który leżał na chodniku („Kilka osób zaczęło go opatrywać, udzielać pomocy. Był ranny. Ale żyje, na szczęście żyje”), kiedy ona próbowała powstrzymać łzy i jeszcze trzęsącymi rękoma wydawała przerażonym przechodniom kolejne obwarzanki („Ruch tu był, jak nie wiem, chyba chcieli stres zajeść, z tymi obwarzankami przełknąć te wszystkie emocje”).

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Bezpieczeństwo

Marcin Kierwiński

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kraków

strzelanina w krakowie

Na zdjęciu Angelika Pitoń
Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie