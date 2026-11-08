Zaloguj się, aby zapisać na później 08 listopada 2026 Dodaj nas w Google

Sylwia sprzedawała obwarzanki, usłyszała strzały. „Modliłam się: tylko nie do mnie”

Angelika Pitoń przeczytasz w 6 minut

— Wszyscy włączali telewizor, odświeżali newsy. A ja całą strzelaninę widziałem z okna. Widoku tych leżących na ziemi ciał do końca życia nie zapomnę — mówi Łukasz. Pokazuje zdjęcia, więcej i więcej, jakby sam siebie chciał przekonać, że strzelanina zdarzyła się naprawdę. — Chodzę tak tymi uliczkami, ale bez celu. Obco. Jakby nie u siebie.

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