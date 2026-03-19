Szczyt UE. Orbán „przekracza czerwone linie” i „podważa wiarygodność UE” [KORESPONDENCJA Z BRUKSELI]

Rada Europejska przeprowadziła wymianę poglądów z prezydentem Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

Wchodząc w piąty rok rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, Rada Europejska ponownie potwierdza swoje stałe, zdecydowane i niewzruszone wsparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach. Unia Europejska będzie nadal, w koordynacji z partnerami i sojusznikami o podobnych poglądach, zapewniać Ukrainie i jej obywatelom kompleksowe wsparcie polityczne, finansowe, gospodarcze, humanitarne, wojskowe i dyplomatyczne.

Rada Europejska wyraża uznanie dla hartu ducha, determinacji i odporności narodu ukraińskiego oraz jego przywództwa w stawianiu oporu rosyjskiej agresji i obronie swojego terytorium. Ukrainie udało się utrzymać swoje pozycje i odeprzeć ogromną presję ze strony Rosji, uniemożliwiając jej osiągnięcie celów militarnych i strategicznych. W tym kontekście kluczowe jest zapewnienie Ukrainie środków budżetowych i wojskowych, które pozwolą jej nadal korzystać z przysługującego jej prawa do samoobrony oraz przeciwdziałać rosyjskiej agresji i ją powstrzymywać.

Przyszłość Ukrainy i jej obywateli leży w Unii Europejskiej. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje znaczące postępy, jakie Ukraina osiągnęła dotychczas w niezwykle trudnych warunkach, i zachęca do kontynuowania niezbędnych reform. W następstwie oceny Komisji oraz odnotowując, że prace techniczne nad otwarciem wszystkich klastrów postępowały w Radzie, Rada Europejska wzywa Radę do niezwłocznego otwarcia klastrów, począwszy od klastra podstawowego, zgodnie z metodologią rozszerzenia oraz w oparciu o zasadę oceny opartej na zasługach.

Rada Europejska podkreśla silne poparcie Unii dla kompleksowego, sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie, opartego na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego oraz wspieranego przez solidne i wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje trwające wysiłki dyplomatyczne na rzecz zakończenia wojny i w pełni wspiera Ukrainę w negocjacjach. Rada Europejska wzywa Rosję do wyrażenia zgody na pełne, bezwarunkowe i natychmiastowe zawieszenie broni oraz do podjęcia rzeczywistych negocjacji prowadzących do sprawiedliwego i trwałego pokoju. Aby pokój był sprawiedliwy i trwały, fundamentem musi być poszanowanie niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Granice nie mogą być zmieniane siłą, agresor nie może zostać nagrodzony, a długoterminowe bezpieczeństwo Ukrainy oraz jej zdolność do obrony muszą zostać zagwarantowane.

Unia Europejska i jej państwa członkowskie będą nadal aktywnie uczestniczyć w wysiłkach na rzecz pokoju, zgodnie z celem Unii Europejskiej, jakim jest promowanie pokoju, zapisanym w traktatach. Droga do pokoju w Ukrainie nie może być wyznaczana bez udziału Ukrainy. Unia Europejska będzie decydować w sprawach należących do jej kompetencji lub mających wpływ na jej bezpieczeństwo.

Unia Europejska i państwa członkowskie są gotowe przyczynić się do zapewnienia solidnych i wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, w szczególności poprzez tzw. koalicję chętnych oraz we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Obejmie to wspieranie zdolności Ukrainy do odstraszania agresji i skutecznej obrony, także w perspektywie długoterminowej, w tym poprzez unijną misję szkoleniową na rzecz Ukrainy (EUMAM Ukraine) oraz unijną misję doradczą w Ukrainie (EUAM Ukraine). Wkład Unii Europejskiej i państw członkowskich będzie opierał się na ich odpowiednich kompetencjach i zdolnościach oraz będzie zgodny z prawem międzynarodowym.

Rada Europejska zdecydowanie potępia Rosję za systematyczne i celowe ataki na cywilną i energetyczną infrastrukturę Ukrainy, w szczególności na instalacje grzewcze i energetyczne. Z zadowoleniem przyjmuje wsparcie energetyczne oraz pomoc humanitarną i w zakresie ochrony ludności udzielane Ukrainie przez Unię Europejską, państwa członkowskie oraz partnerów międzynarodowych. Rada Europejska wzywa do dalszego zintensyfikowania działań Unii, skoordynowanych z wysiłkami partnerów międzynarodowych, w celu wsparcia Ukrainy w pilnej naprawie, odbudowie i wzmacnianiu odporności jej systemu energetycznego.

W następstwie decyzji z grudnia 2025 r. o udzieleniu Ukrainie pożyczki wsparcia w wysokości 90 mld euro na lata 2026–2027, Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie tego instrumentu przez współprawodawców i oczekuje pierwszej wypłaty środków dla Ukrainy na początku kwietnia. W tym kontekście wzywa również do zintensyfikowania działań wobec państw trzecich w celu domknięcia pozostałej luki finansowej Ukrainy w wysokości 30 mld euro.

Rada Europejska podkreśla znaczenie dalszych, trwałych wysiłków na rzecz zapewnienia wsparcia wojskowego dla Ukrainy oraz pilnego przyspieszenia produkcji i dostaw sprzętu priorytetowego, w szczególności systemów obrony powietrznej, amunicji, dronów i pocisków, w tym w celu wsparcia Ukrainy w ochronie jej infrastruktury energetycznej i krytycznej. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma rozwój ukraińskiego przemysłu obronnego, w tym poprzez współpracę przemysłów obronnych UE i Ukrainy.

Wszelkie wsparcie wojskowe oraz gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy będą udzielane z pełnym poszanowaniem polityki bezpieczeństwa i obrony niektórych państw członkowskich oraz z uwzględnieniem interesów bezpieczeństwa i obrony wszystkich państw członkowskich.

Unia Europejska pozostaje zdeterminowana, by dalej zwiększać presję na Rosję i kontynuować osłabianie jej gospodarki wojennej, tak aby zakończyła swoją brutalną wojnę napastniczą i podjęła rzeczywiste negocjacje pokojowe. Rada Europejska oczekuje szybkiego przyjęcia 20. pakietu sankcji. Ponownie podkreśla znaczenie dalszego ograniczania dochodów Rosji z sektora energetycznego oraz dalszego ograniczania funkcjonowania rosyjskiego systemu bankowego, a także odnotowuje działania na rzecz ograniczenia operacji rosyjskiej tzw. floty cieni. Podważenie modelu biznesowego tej floty wymaga podejścia obejmującego cały łańcuch transportu, w tym zajęcia się – poprzez wspólne działania – istotnymi zagrożeniami środowiskowymi, bezpieczeństwa i bezpieczeństwa żeglugi, jakie stwarzają te jednostki. W tym zakresie Rada Europejska wzywa państwa członkowskie do dalszych wysiłków i skoordynowanych działań. Podkreśla również znaczenie dalszej koordynacji z grupą G7 oraz innymi partnerami o podobnych poglądach w zakresie sankcji, wzmocnienia egzekwowania obowiązujących środków i eliminowania luk, a także dalszego wzmacniania mechanizmów zapobiegających ich obchodzeniu.

Rada Europejska wzywa wszystkie państwa do natychmiastowego zaprzestania jakiejkolwiek pomocy dla Rosji w jej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej, w szczególności poprzez dostarczanie towarów i komponentów podwójnego zastosowania. W szczególności zdecydowanie potępia zaangażowanie sił zbrojnych Korei Północnej w wojnę przeciwko Ukrainie, a także dalsze wsparcie militarne udzielane przez Iran, Białoruś oraz Koreę Północną, między innymi.

Rada Europejska ponownie wzywa Rosję i Białoruś do natychmiastowego zapewnienia bezpiecznego i bezwarunkowego powrotu do Ukrainy wszystkich bezprawnie deportowanych i przymusowo przesiedlonych ukraińskich dzieci oraz innych cywilów. Inne działania humanitarne i środki budowy zaufania, w szczególności wymiana jeńców wojennych oraz powrót cywilnych osób przetrzymywanych, muszą stanowić element drogi do pokoju.

Rada Europejska ponownie potwierdza zobowiązanie Unii Europejskiej do zapewnienia pełnej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne oraz inne najpoważniejsze przestępstwa popełnione w związku z rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie. W tym kontekście wzywa do kontynuowania działań w ramach Rada Europy na rzecz uruchomienia Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie oraz ustanowienia Międzynarodowej Komisji Roszczeń dla Ukrainy.

Rada Europejska zwraca uwagę na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE, jakie mogą stanowić byli rosyjscy kombatanci uczestniczący w agresji przeciwko Ukrainie, i zwraca się do Komisji o przedstawienie Radzie oceny możliwych sposobów rozwiązania tego problemu, bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich w tym zakresie.

Rada Europejska powróci do tej kwestii na swoim następnym posiedzeniu.