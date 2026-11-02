Prawa autorskie: Fot. Sejm Fot. Sejm Prawa autorskie: Fot. Sejm Fot. Sejm

Zaloguj się, aby zapisać na później 02 listopada 2026 Dodaj nas w Google TK zacznie działać. Nawet jeżeli starzy sędziowie będą go bojkotować Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 9 minut To raczej koniec rządów prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, byłego zaufanego Ziobry. Zgromadzenie Sędziów TK może zebrać się skutecznie, by uchwalić projekt budżetu, zezwolić prokuraturze na stawianie zarzutów Święczkowskiemu i na jego bezterminowe zawieszenie [WIDZĘ TO TAK] Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Sejm Fot. Sejm Prawa autorskie: Fot. Sejm Fot. Sejm

Na wtorek 3 listopada 2026 roku, na godzinę 15.30 zwołane jest Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które ma uchwalić projekt budżetu tej instytucji na 2027 roku. Ma być wylosowany skład sądu dyscyplinarnego, który zajmie się zawieszonymi na miesiąc sędziami TK – prezesem TK Bogdanem Święczkowskim i wiceprezesem Bartłomiejem Sochańskim.

Zgromadzenie zwołała kierująca obecnie TK sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która ma najdłuższy staż sędziowski. To ona w ostatni piątek zawiesiła na miesiąc Święczkowskiego i Sochańskiego za to, że pod ich rządami TK przestał normalnie funkcjonować.