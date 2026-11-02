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Prawa autorskie: Fot. SejmFot. Sejm
02 listopada 2026

TK zacznie działać. Nawet jeżeli starzy sędziowie będą go bojkotować

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To raczej koniec rządów prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, byłego zaufanego Ziobry. Zgromadzenie Sędziów TK może zebrać się skutecznie, by uchwalić projekt budżetu, zezwolić prokuraturze na stawianie zarzutów Święczkowskiemu i na jego bezterminowe zawieszenie [WIDZĘ TO TAK]

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Na wtorek 3 listopada 2026 roku, na godzinę 15.30 zwołane jest Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które ma uchwalić projekt budżetu tej instytucji na 2027 roku. Ma być wylosowany skład sądu dyscyplinarnego, który zajmie się zawieszonymi na miesiąc sędziami TK – prezesem TK Bogdanem Święczkowskim i wiceprezesem Bartłomiejem Sochańskim.

Zgromadzenie zwołała kierująca obecnie TK sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która ma najdłuższy staż sędziowski. To ona w ostatni piątek zawiesiła na miesiąc Święczkowskiego i Sochańskiego za to, że pod ich rządami TK przestał normalnie funkcjonować.

By Zgromadzenie było ważne i mogło podejmować uchwały musi być kworum 2/3 sędziów TK. Starzy sędziowie TK zapowiedzieli, że udziału w obradach nie wezmą – czyli kworum może się nie zgromadzić.

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Marek Safjan

praworządność

uchylenie immunitetu

Zgromadzenie Sędziów TK

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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