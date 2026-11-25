Prof. Piotr Borek i jego przyjaciele z PiS sięgnęli po wszelkie możliwe środki, by utrzymać władzę na krakowskiej uczelni kształcącej przyszłych nauczycieli. Walczyli do dziś.

25 listopada 2026 roku Kolegium Elektorów, czyli społeczność studentów, doktorantów, wykładowców i pracowników uczelni, podjęło decyzję o odwołaniu prof. Piotra Borka z funkcji rektora Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej (UKEN) w Krakowie. Jak dowiedziało się OKO.press, spośród 144 uprawnionych do głosowania osób 102 podniosły rękę za jego odwołaniem.