Koniec rektora UKEN. Łamał prawo myśląc, że polityczny parasol PiS go chroni
Prof. Piotr Borek i jego przyjaciele z PiS sięgnęli po wszelkie możliwe środki, by utrzymać władzę na krakowskiej uczelni kształcącej przyszłych nauczycieli. Walczyli do dziś.
25 listopada 2026 roku Kolegium Elektorów, czyli społeczność studentów, doktorantów, wykładowców i pracowników uczelni, podjęło decyzję o odwołaniu prof. Piotra Borka z funkcji rektora Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej (UKEN) w Krakowie. Jak dowiedziało się OKO.press, spośród 144 uprawnionych do głosowania osób 102 podniosły rękę za jego odwołaniem.
— Dzisiejsza decyzja Kolegium Elektorów formalnie kończy ścieżkę odwoławczą profesora Piotra Borka. Z dniem dzisiejszym traci on pracę na uczelni w roli rektora. To koniec tego bardzo długiego procesu odwołania go z funkcji — potwierdza w rozmowie z OKO.press Dorota Kosowicz, rzeczniczka prasowa ministra nauki Marcina Kulaska.
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