Biały Dom nęci Polskę deklaracją wzmocnienia amerykańskiej obecności nad Wisłą, a przede wszystkim nad Wartą. Dzień przed tą obietnicą w dokumentach Izby Reprezentantów były już plany dwóch inwestycji za 134 mln dolarów. Za obie ma zapłacić Polska. Co właściwie negocjuje Warszawa?

10 listopada w Pentagonie Władysław Kosiniak-Kamysz zapytał Pete’a Hegsetha o bazę w Polsce. Według szefa MON gospodarz odpowiedział: „Wszystko idzie w dobrym kierunku”. Po spotkaniu polski minister nazwał to „zielonym światłem ze strony Pentagonu”. W amerykańskim komunikacie z tego samego spotkania znalazły się podziękowania za pomoc Ukrainie, wzmianka o serwisowaniu pocisków do Patriotów i deklaracja współpracy przemysłów obronnych. O bazie ani słowa.

20 listopada wiceminister obrony Cezary Tomczyk wskazywał 4–6 grudnia jako możliwy termin amerykańskiej decyzji lub wydania komunikatu w sprawie bazy. Pięć dni później inny wiceszef MON, Paweł Zalewski, powiedział PAP, że rozstrzygnięcia oczekuje na przełomie roku, a ogłoszenia być może jeszcze później. Tego samego dnia Bloomberg podał, że sojusznicy spodziewają się przesunięcia decyzji o skali cięć w Europie. Waszyngton zajmował się negocjacjami o zakończeniu wojny w Ukrainie.