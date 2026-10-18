Prawa autorskie: AP Photo/Mike Stewart AP Photo/Mike Stewar... Prawa autorskie: AP Photo/Mike Stewart AP Photo/Mike Stewar...

Zaloguj się, aby zapisać na później 18 października 2026 Dodaj nas w Google Trump zaostrza kontrolę wyborców przed wyborami do Kongresu. Obywatele trafiają na listy podejrzanych Radosław Korzycki przeczytasz w 13 minut Prezydent USA nie ma narzędzi, by unieważnić wybory do Izby Reprezentantów i Senatu. Może jednak zmieniać warunki, w jakich się odbywają, i umacniać opowieść, że wynik, który mu się nie spodoba, będzie dowodem oszustwa. Przed listopadem jego administracja próbuje zaostrzyć procedury wyborcze, a Trump od lat przedstawia głosowanie jako podatne na fałszerstwa. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: AP Photo/Mike Stewart AP Photo/Mike Stewar... Prawa autorskie: AP Photo/Mike Stewart AP Photo/Mike Stewar...

Karty do głosowania były już w druku. Hrabstwo Harris w Teksasie zamówiło również koperty. Można było jeszcze wszystko zatrzymać, zniszczyć wydrukowane materiały i zacząć od początku, tyle że w budżecie nie przewidziano pieniędzy na ponowne zamówienie. Drukarni zdolnych wykonać taką pracę było niewiele, a terminy przyjmowania zleceń minęły.

Tak wyglądała sprawa z perspektywy prawników hrabstwa, którzy 9 września przedstawili ją Sądowi Najwyższemu. W Waszyngtonie trwał spór o uprawnienia federalnej poczty i bezpieczeństwo wyborów. W hrabstwie Harris trzeba było odpowiedzieć na pytanie, jak dostarczyć ludziom karty, jeżeli tuż przed wysyłką zmienią się wymagania dotyczące ich przygotowania.