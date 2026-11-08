Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Wlodek / ... Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Wlodek / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 08 listopada 2026 Dodaj nas w Google W Polsce takiego ataku dotąd nie było. Ale reakcja policji była szybka i zgodna z procedurą Michał Piekarski przeczytasz w 7 minut Był to atak klasyfikowany fachowo jako „aktywny strzelec”. Broń, jaką posłużył się sprawca, to najprawdpodobniej klon karabinka AR-15. Jest łatwo dostępna dla osób cywilnych posiadających pozwolenie np. sportowe, łowieckie czy kolekcjonerskie – pisze specjalista od bezpieczeństwa dr Michał Piekarski Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Wlodek / ... Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Wlodek / ...

Sobota 7 listopada prawdopodobnie już zawsze w Krakowie i nie tylko będzie kojarzona jako dzień tragedii. Zapewne przez lata mieszkańcy tego miasta będą wspominać, co robili i gdzie wówczas byli.

Jest to bowiem pierwsze od dawna zdarzenie, gdy z użyciem broni palnej zostali zaatakowani przypadkowi ludzie.