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Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Wlodek / ...
08 listopada 2026

W Polsce takiego ataku dotąd nie było. Ale reakcja policji była szybka i zgodna z procedurą

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Był to atak klasyfikowany fachowo jako „aktywny strzelec”. Broń, jaką posłużył się sprawca, to najprawdpodobniej klon karabinka AR-15. Jest łatwo dostępna dla osób cywilnych posiadających pozwolenie np. sportowe, łowieckie czy kolekcjonerskie – pisze specjalista od bezpieczeństwa dr Michał Piekarski

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Sobota 7 listopada prawdopodobnie już zawsze w Krakowie i nie tylko będzie kojarzona jako dzień tragedii. Zapewne przez lata mieszkańcy tego miasta będą wspominać, co robili i gdzie wówczas byli.

Jest to bowiem pierwsze od dawna zdarzenie, gdy z użyciem broni palnej zostali zaatakowani przypadkowi ludzie.

Do tej pory bowiem Polska była państwem, które nie doświadczyło terrorystycznej przemocy ani czynów masowych zabójców działających z innych pobudek tak jak choćby część państw europejskich, o Stanach Zjednoczonych nie wspominając.

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Bezpieczeństwo

atak w Krakowie

Kraków

terroryzm

Na zdjęciu Michał Piekarski
Michał Piekarski

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego, w szczególności zagrożeń hybrydowych, militarnych oraz kultury strategicznej Polski. Autor książki "Ewolucja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-2010 w kontekście kultury strategicznej Polski" (2022), stały współpracownik magazynu „Frag Out” członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego

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