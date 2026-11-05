0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.plfot. Jakub Wlodek / ...
05 listopada 2026

Walczyła z nią skrajna prawica, walczy Gibała. Strefa czystego transportu solą w oku Krakowa

przeczytasz w 10 minut

Prezydent Łukasz Gibała chce, żeby o kształcie strefy czystego transportu zdecydowali mieszkańcy w referendum. Problem w tym, że nie ma inicjatywy referendalnej, a zdaniem prawników takie głosowanie, jeśli by się jednak odbyło, byłoby niezgodne z prawem. Tak samo, jak zmniejszenie strefy, które forsuje wiceprezydent Jan Hoffman.

Dodaj nas w Google
Google News

„To na tyle ważny temat, że decyzja o kształcie strefy będzie podjęta w lokalnym referendum, gdzie mieszkańcy poznają realny bilans kosztów i korzyści” – tak o przyszłości Strefy Czystego Transportu w Krakowie mówił prezydent Łukasz Gibała. Referendum zapowiadał już wcześniej, podczas kampanii wyborczej. „Strefa czystego transportu jest do przygotowania od nowa” – podkreślał, cytowany przez portal Love Kraków.

W swoim programie wyborczym napisał: „Strefa Czystego Transportu stała się jednym z tematów, które najmocniej podzieliły mieszkańców Krakowa. W tak ważnej sprawie decyzje nie mogą być narzucane z góry ani podejmowane bez szerokiej dyskusji i uwzględnienia głosu Krakowian”. Obecnie SCT obejmuje około 60 proc. powierzchni miasta, wszystkie najgęściej zamieszkałe osiedla. Zameldowani mieszkańcy mogą jeździć po niej bez ograniczeń, nawet starymi samochodami, aż do końca ich żywotności. Osoby bez meldunku w Krakowie na razie za wjazd nieprzepisowym autem muszą zapłacić. To okres przejściowy, poprzedzający całkowity zakaz wjazdu do SCT najbardziej trującymi autami. Otoczenie Gibały jest przeciwne takim ograniczeniom. Wiceprezydent Jan Hoffman proponuje zamrożenie stawek za wjazd i mówi o strefie wyłącznie w ścisłym centrum miasta.

Problem (dla Gibały i jego ekipy) w tym, że to może okazać się nielegalne.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Ekologia

Kraków

Strefa Czystego Transportu

strefa czystego transportu kraków

Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie