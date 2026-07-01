Warszawska uczelnia, właściciele z Moskwy i studia dla polskich służb  [UJAWNIAMY]

Przytaczamy pełne stanowisko WSNS Pedagogium, przesłane OKO.press w odpowiedzi na pytania autorki artykułu:

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że charakter oraz sposób sformułowania części pytań budzą nasze zaniepokojenie. W naszej ocenie mogą one sugerować z góry przyjętą tezę dotyczącą rzekomych nieprawidłowości w działalności Uczelni. Z uwagi na tematykę, którą zajmuje się Pani zawodowo, w tym problematykę dezinformacji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczególnie wnikliwe zapoznanie się z przedstawionymi odpowiedziami, ich rzetelne uwzględnienie oraz umożliwienie Uczelni odniesienia się do wszystkich istotnych okoliczności przed publikacją materiału mogącego wpłynąć na jej dobre imię.

Obecny właściciel nabył Uczelnię w lutym 2024 roku. W chwili przejęcia zastał szereg nieuporządkowanych spraw organizacyjnych, prawnych i administracyjnych, których źródła sięgały wcześniejszych lat. Od tego czasu nowe władze podejmują intensywne działania mające na celu uporządkowanie sytuacji Uczelni, zapewnienie przejrzystości jej funkcjonowania oraz dostosowanie jej działalności do obowiązujących wymogów.

W tym zakresie Uczelnia pozostaje w kontakcie z właściwym ministerstwem oraz współpracuje przy wyjaśnianiu i porządkowaniu poszczególnych zagadnień. Działamy transparentnie i z należytą starannością, wykorzystując dostępne możliwości organizacyjne i prawne. Pedagogium WSNS jest niewielką uczelnią, która mierzy się zarówno z trudną sytuacją całego sektora, jak i z konsekwencjami decyzji podejmowanych między innymi przez poprzednie władze Uczelni.

Ilu jest absolwentów, a ilu studentów studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i analizą ryzyka w służbach publicznych”?

Kierunek ten nie został uruchomiony. W konsekwencji nie ma ani jego studentów, ani absolwentów.

Ilu jest absolwentów, a ilu studentów studiów podyplomowych „OSINT i Analityka Bezpieczeństwa”?

Kierunek ten nie został uruchomiony. W konsekwencji nie ma ani jego studentów, ani absolwentów.

Ilu jest absolwentów studiów podyplomowych „Antyterroryzm i zaawansowane cyberbezpieczeństwo”?

Kierunek ten nie został uruchomiony. W konsekwencji nie ma ani jego studentów, ani absolwentów.

Jacy wykładowcy wykładają na studiach „Zarządzanie bezpieczeństwem i analizą ryzyka w służbach publicznych” oraz „OSINT i Analityka Bezpieczeństwa”?

Ponieważ wskazane kierunki nie zostały uruchomione, nie odbywały się na nich zajęcia i żaden wykładowca ich nie prowadził.

Jacy wykładowcy wykładali na studiach „Antyterroryzm i zaawansowane cyberbezpieczeństwo”?

Ponieważ wskazane kierunki nie zostały uruchomione, nie odbywały się na nich zajęcia i żaden wykładowca ich nie realizował.

Ilu studentów studiuje obecnie na WSNS Pedagogium?

Obecnie w Uczelni kształci się 226 studentów oraz 128 słuchaczy studiów podyplomowych.

Z jakimi instytucjami państwowymi współpracuje lub współpracowała WSNS Pedagogium w latach 2024–2026?

Uczelnia nie prowadzi obecnie współpracy o charakterze komercyjnym lub biznesowym z instytucjami państwowymi. Zawarte z takimi instytucjami porozumienia dotyczą jedynie organizacji praktyk studenckich.

Z jakimi służbami państwowymi współpracuje lub współpracowała WSNS Pedagogium w latach 2024–2026?

Uczelnia nie prowadzi ani nie prowadziła w tym okresie współpracy biznesowej ze służbami państwowymi. Ewentualne porozumienia z jednostkami publicznymi dotyczą jedynie organizacji praktyk studenckich.

Jaki był powód ostatniej zmiany osoby pełniącej obowiązki rektora Uczelni, z Michała Walczaka na Piotra Kulika, w trakcie roku akademickiego?

Zmiana była związana z procesem organizacyjnego rozwoju Uczelni oraz kompetencjami dr. Piotra Kulika, które odpowiadają aktualnym potrzebom instytucji.

Jednocześnie wyjaśniamy, że ma ona charakter przejściowy. Wskazane osoby pełniły lub pełnią obowiązki rektora do czasu przeprowadzenia właściwej procedury wyboru rektora Uczelni.

Czy Uczelnia planuje dokonać zwrotu środków z projektów NCBR, którego domaga się NCBR?

Obecnie w toku pozostaje postępowanie dotyczące żądania zwrotu środków. Uczelnia nie zgadza się ze stanowiskiem NCBR, a sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Do czasu prawomocnego zakończenia sprawy przedwczesne byłoby przesądzanie, czy obowiązek zwrotu środków w ogóle powstanie.

Należy podkreślić, że sprawa dotyczy wykorzystywania środków w latach 2019–2022, a więc okresu poprzedzającego zmianę właścicielską, która nastąpiła w lutym 2024 roku. Obecne władze Uczelni podejmują działania zmierzające do uporządkowania spraw związanych z wcześniejszym okresem jej funkcjonowania. Aktualnie Uczelnia nie posiada wymagalnych zadłużeń.

Czy którykolwiek z pracowników Uczelni, w tym członków jej władz, ma postawione zarzuty w śledztwach dotyczących handlu dyplomami i zaświadczeniami? Jeżeli tak, czy wyciągnięto wobec tej osoby konsekwencje dyscyplinarne?

Według wiedzy Uczelni żadnemu z jej obecnych pracowników ani członków obecnych władz nie postawiono takich zarzutów.

Jaki był powód przeszukania przeprowadzonego na terenie Pedagogium przez CBA w 2025 roku?

Z uwagi na dobro trwającego postępowania Uczelnia nie jest uprawniona do ujawniania jego szczegółów.

Możemy jednak wskazać, że według informacji posiadanych przez Uczelnię czynności nie dotyczyły działalności Pedagogium WSNS ani obecnych władz, lecz osoby byłego rektora, powołanego jeszcze przez poprzedniego właściciela.

Pragniemy również zaznaczyć, że sama Uczelnia składała zawiadomienia dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstw. Postępowania w tych sprawach pozostają w toku.

Jakie były związki między Uczelnią Pedagogium a Collegium Humanum?

Pedagogium nie współpracuje ani nie współpracowała instytucjonalnie z Collegium Humanum. Pomiędzy uczelniami nie zawierano umów ani porozumień o współpracy.

Czy współpraca z izraelską firmą Shavit Global została zgłoszona odpowiednim organom w Polsce, na przykład ABW, i jest realizowana za ich zgodą?

Sformułowanie pytania może sugerować, że opisana współpraca wymagała szczególnego zezwolenia lub zgłoszenia organom bezpieczeństwa państwa. Uczelnia nie zna podstawy prawnej, z której miałby wynikać taki obowiązek w odniesieniu do zakresu planowanej współpracy.

Współpraca polega wyłącznie na zaangażowaniu partnera merytorycznego przy opracowywaniu programu kształcenia, w szczególności poprzez wniesienie praktycznego doświadczenia, case study oraz możliwy udział ekspertów branżowych. Nie obejmuje ona dostępu do informacji niejawnych ani wykonywania działań zastrzeżonych dla służb państwowych. Według oceny Uczelni współtworzenie programu studiów w takim zakresie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia ABW ani uzyskania zgody tego organu. Jeżeli redakcja dysponuje informacjami wskazującymi na istnienie konkretnego obowiązku prawnego, prosimy o podanie jego podstawy.

Jaką współpracę nawiązała WSNS Pedagogium z San Marino po wizycie w tym państwie? Jaki podmiot jest partnerem Uczelni w San Marino?

Przedstawiciele Uczelni uczestniczyli w jednym spotkaniu roboczym w San Marino, podczas którego odbyły się rozmowy między innymi z Ministrem Edukacji tego kraju. Rozmowy miały charakter wstępny i nie doprowadziły do zawarcia umowy ani nawiązania formalnej współpracy z władzami San Marino lub innym podmiotem z tego państwa. W konsekwencji Uczelnia nie posiada obecnie partnera instytucjonalnego w San Marino.

Pytania skierowane do pana Michaiła Prowotorowa

Wyjaśniamy, że pan Michaił Prowotorow nie pełni funkcji kanclerza w Pedagogium. Z tego względu Uczelnia nie może przekazać szczegółowej odpowiedzi w jego imieniu.

Jednocześnie, w trosce o transparentność wobec mediów i opinii publicznej, pragniemy uzupełnić nasze stanowisko o informacje dotyczące pana Michaiła Prowotorowa. Mają one istotne znaczenie dla właściwego zrozumienia sprawy. Przypominamy również, że informacje te zostały już przekazane Pani w czerwcu 2025 roku.

Pan Michaił Prowotorow do listopada 2023 r. pełnił funkcję dyrektora filii Collegium Humanum w Uzbekistanie. W okresie jego działalności filia prowadziła wyłącznie jeden kierunek studiów licencjackich (Zarządzanie). Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami nie posiadała wówczas absolwentów i nie wydała żadnego dyplomu ukończenia studiów. W naszej ocenie sam fakt pełnienia funkcji kierowniczej w zagranicznej jednostce edukacyjnej nie może być automatycznie utożsamiany z jakimikolwiek nieprawidłowościami. Rzetelne przedstawienie sprawy wymaga wskazania konkretnych faktów, a nie budowania skojarzeń wyłącznie na podstawie wcześniejszego miejsca zatrudnienia lub współpracy zawodowej.

Odnotowujemy również, że mimo przekazania redakcji danych kontaktowych pana Michaiła Prowotorowa, według naszej wiedzy nie zwrócono się do niego bezpośrednio o stanowisko. Uważamy, że uzyskanie wyjaśnień od osoby, której dotyczą formułowane wątpliwości, mogłoby przyczynić się do pełniejszego i bardziej obiektywnego przedstawienia sprawy. Po nabyciu Pedagogium WSNS przez obecnych właścicieli w lutym 2024 r. pan Prowotorow nie uczestniczył w bieżącym zarządzaniu Uczelnią. Funkcję Kanclerza objął dopiero 1 kwietnia 2025 r., a rezygnację z jej pełnienia złożył w maju 2026 r.

Powyższe informacje przekazujemy z własnej inicjatywy, kierując się zasadą transparentności oraz dążeniem do przedstawienia pełnego i zgodnego z faktami obrazu sytuacji. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie całokształtu przedstawionych wyjaśnień przy przygotowywaniu materiału prasowego oraz o przedstawienie stanowiska Uczelni w sposób wyważony, rzetelny i zgodny z faktami. Pedagogium WSNS pozostaje otwarte na dodatkowe pytania i deklaruje gotowość do udostępnienia informacji niezbędnych do przygotowania materiału w sposób kompletny i obiektywny.

Jednocześnie informujemy, że w ostatnim okresie Uczelnia odnotowuje znaczną liczbę kontroli, zapytań oraz innych czynności podejmowanych przez różne instytucje, w tym NCBR oraz organy właściwe w sprawach szkolnictwa wyższego. Uczelnia w pełni respektuje uprawnienia kontrolne organów publicznych i pozostaje gotowa do współpracy. Skala, częstotliwość oraz zbieżność czasowa tych działań budzą jednak nasze uzasadnione zaniepokojenie. W związku z tym Uczelnia analizuje dostępne środki prawne służące ustaleniu podstaw, zakresu i celu podejmowanych wobec niej czynności oraz zweryfikowaniu, czy są one prowadzone z poszanowaniem zasad proporcjonalności i równego traktowania. Zbieżność kolejnych działań instytucjonalnych z otrzymywanymi pytaniami prasowymi nie może pozostać przez nas całkowicie niezauważona, choć na obecnym etapie nie przesądzamy, że zdarzenia te są ze sobą powiązane.

Uprzejmie prosimy o uczciwe, bezstronne i odpowiedzialne podejście do tematu oraz o uwzględnienie wszystkich przedstawionych przez nas informacji, nie zaś jedynie tych elementów, które mogłyby wspierać z góry przyjętą tezę materiału. W przypadku publikacji materiału zawierającego nieścisłości lub pomijającego istotne elementy naszego stanowiska, Uczelnia będzie korzystać z przysługujących jej praw, w tym prawa do sprostowania oraz przedstawienia własnego stanowiska opinii publicznej.

W uzupełnieniu na dodatkowe pytania OKO.press:

Odpowiedzi dot. stanowiska uczelni zostały przygotowane przez prawnika z działu prawnego Uczelni Pawła Kidybę

Funkcja Kanclerza przestała być pełniona od dnia 1 czerwca 2026 r.

Funkcja pełniącego obowiązki Rektora przestała być pełniona od dnia 1 czerwca 2026 r.

Dodatkowa informacja od autorki artykułu: Pytania, adresowane bezpośrednio do Michaiła Prowotorowa, zostały mu przesłane 22 czerwca. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.