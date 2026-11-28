Kawałek taśmy przyklejony do ust ma wyciszyć chrapanie i poprawić sen. Sporo jak na plaster. Zwłaszcza że badania, na które powołują się zwolennicy tej praktyki, dotyczą wybranych pacjentów. U części pomagało oddychać. U innych utrudniało. Jaka jest prawda?

Pomysł nazywa się mouth taping i polega na zaklejaniu ust przed snem, żeby oddychać nosem. Nos rzeczywiście dobrze wykonuje swoją pracę: filtruje, ogrzewa i nawilża powietrze. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy jest niedrożny. Otwarte usta mogą być wówczas sposobem na złapanie oddechu, a nie złym nawykiem, który wystarczy usunąć kawałkiem taśmy klejącej.