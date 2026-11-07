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Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Wlodek / ...
07 listopada 2026

Zamach w Krakowie: 6 osób nie żyje. Sprawcą 25-letni Polak [AKTUALIZUJEMY]

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Wjechał autem na krakowski Rynek Główny, który dla samochodów jest niedostępny. Był ubrany w strój wojskowy. Strzelał przed siebie, jego ofiarami byli przypadkowi przechodnie. 25-letni obywatel Polski zabił w centrum Krakowa sześć osób. Kilkanaście innych jest rannych. — Sprawca został zatrzymany. Trafił do szpitala — przekazała rzeczniczka policji.

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Artykuł aktualizowany.

Nie wiadomo, kim właściwie jest i jakie były przyczyny tego, że zdecydował się wjechać do ścisłego centrum Krakowa i oddać strzały. Wiadomo, że jechał autem, czarnym Subaru. Jest Polakiem. Ma 25 lat. Działał sam. Pojawił się najpierw przy ulicy Sławkowskiej, tuż przy Rynku Głównym.

Małopolska Policja w oficjalnym komunikacie napisała: „Mężczyzna z samochodu, którym wjechał do rynku, zaczął oddawać strzały do przypadkowych osób”. Strzelał z jednej strony Rynku na drugą, w kierunku sklepu Zara. Po swojej lewej miał Bazylikę Mariacką.

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Policja i służby

Kraków

zamach

Na zdjęciu Angelika Pitoń
Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

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