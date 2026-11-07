Zamach w Krakowie: 6 osób nie żyje. Sprawcą 25-letni Polak [AKTUALIZUJEMY]

Wjechał autem na krakowski Rynek Główny, który dla samochodów jest niedostępny. Był ubrany w strój wojskowy. Strzelał przed siebie, jego ofiarami byli przypadkowi przechodnie. 25-letni obywatel Polski zabił w centrum Krakowa sześć osób. Kilkanaście innych jest rannych. — Sprawca został zatrzymany. Trafił do szpitala — przekazała rzeczniczka policji.

Nie wiadomo, kim właściwie jest i jakie były przyczyny tego, że zdecydował się wjechać do ścisłego centrum Krakowa i oddać strzały. Wiadomo, że jechał autem, czarnym Subaru. Jest Polakiem. Ma 25 lat. Działał sam. Pojawił się najpierw przy ulicy Sławkowskiej, tuż przy Rynku Głównym.