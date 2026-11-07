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Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Wlodek / ...
07 listopada 2026

Zamach w Krakowie. Premier: W mieszkaniu napastnika znaleziono martwych ludzi

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Donald Tusk potwierdził, że w Ostrowcu Świętokrzyskim w mieszkaniu sprawcy zamachu znaleziono martwe osoby. Premier mówi o tym podczas nadzwyczajnej odprawy służb, na którą przybył do Krakowa. Są nowe informacje na temat zamachowca i jego otoczenia.

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Premier Donald Tusk potwierdził pojawiające się wcześniejsze przypuszczenia: w mieszkaniu sprawcy zamachu „są nieżywi ludzie”.

„Mamy potwierdzenie. Dwie kobiety i mężczyzna martwi w mieszkaniu sprawcy. Najprawdopodobniej to członkowie rodziny sprawcy” – stwierdził Donald Tusk.

Przypomnijmy, że zamachowiec, 24-letni Michał O. mieszkał w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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Bezpieczeństwo

atak w Krakowie

Kraków

Michał O.

zamach w Krakowie

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

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