Zarzuty dla szefowej neo-KRS Pawełczyk-Woickiej. Za bezprawne zawieszenie sędziego Ferka
Przewodnicząca neo-KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka dostała zarzut dyscyplinarny. Rzecznik dyscyplinarny zarzuca jej, że gdy była prezeską krakowskiego sądu, bezprawnie zawiesiła na miesiąc sędziego Macieja Ferka. Za stosowanie prawa europejskiego
To pierwsza w Polsce dyscyplinarka za bezprawne zawieszenie sędziego za czasów PiS. Była to jedna z metod na zastraszanie i represjonowanie sędziów, którzy bronili praworządności i wykonywali wyroki ETPCz i TSUE.
Dagmara Pawełczyk-Woicka – na zdjęciu u góry – była jedną z twarzy „reform” PiS w wymiarze sprawiedliwości. Była nie tylko członkinią i przewodniczącą upolitycznionej i sprzecznej z Konstytucją neo-KRS. Ale w latach 2018-22 była też prezeską Sądu Okręgowego w Krakowie – z nominacji resortu Ziobry – i stosowała represje wobec niezależnych, krakowskich sędziów.
Przymusowo przenosiła ich pomiędzy wydziałami i na miesiąc odsuwała od wykonywania obowiązków służbowych, co inicjowało ich dalsze, bezterminowe zawieszenie. Represje uderzyły w szereg krakowskich sędziów, w tym w byłego sędziego i obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
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