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Prawa autorskie: Fot. Adam Stępień/Agencja Wyborcza.plFot. Adam Stępień/Ag...
23 października 2026

Zarzuty dla szefowej neo-KRS Pawełczyk-Woickiej. Za bezprawne zawieszenie sędziego Ferka

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Przewodnicząca neo-KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka dostała zarzut dyscyplinarny. Rzecznik dyscyplinarny zarzuca jej, że gdy była prezeską krakowskiego sądu, bezprawnie zawiesiła na miesiąc sędziego Macieja Ferka. Za stosowanie prawa europejskiego

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To pierwsza w Polsce dyscyplinarka za bezprawne zawieszenie sędziego za czasów PiS. Była to jedna z metod na zastraszanie i represjonowanie sędziów, którzy bronili praworządności i wykonywali wyroki ETPCz i TSUE.

Dagmara Pawełczyk-Woicka – na zdjęciu u góry – była jedną z twarzy „reform” PiS w wymiarze sprawiedliwości. Była nie tylko członkinią i przewodniczącą upolitycznionej i sprzecznej z Konstytucją neo-KRS. Ale w latach 2018-22 była też prezeską Sądu Okręgowego w Krakowie – z nominacji resortu Ziobry – i stosowała represje wobec niezależnych, krakowskich sędziów.

Przymusowo przenosiła ich pomiędzy wydziałami i na miesiąc odsuwała od wykonywania obowiązków służbowych, co inicjowało ich dalsze, bezterminowe zawieszenie. Represje uderzyły w szereg krakowskich sędziów, w tym w byłego sędziego i obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

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Sąd Okręgowy w Krakowie

zarzuty dyscyplinarne

zawieszenie

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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