Prawa autorskie: Fot. Adam Stępień/Agencja Wyborcza.pl Fot. Adam Stępień/Ag... Prawa autorskie: Fot. Adam Stępień/Agencja Wyborcza.pl Fot. Adam Stępień/Ag...

Zaloguj się, aby zapisać na później 23 października 2026 Dodaj nas w Google Zarzuty dla szefowej neo-KRS Pawełczyk-Woickiej. Za bezprawne zawieszenie sędziego Ferka Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 4 minuty Przewodnicząca neo-KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka dostała zarzut dyscyplinarny. Rzecznik dyscyplinarny zarzuca jej, że gdy była prezeską krakowskiego sądu, bezprawnie zawiesiła na miesiąc sędziego Macieja Ferka. Za stosowanie prawa europejskiego Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Adam Stępień/Agencja Wyborcza.pl Fot. Adam Stępień/Ag... Prawa autorskie: Fot. Adam Stępień/Agencja Wyborcza.pl Fot. Adam Stępień/Ag...

To pierwsza w Polsce dyscyplinarka za bezprawne zawieszenie sędziego za czasów PiS. Była to jedna z metod na zastraszanie i represjonowanie sędziów, którzy bronili praworządności i wykonywali wyroki ETPCz i TSUE.

Dagmara Pawełczyk-Woicka – na zdjęciu u góry – była jedną z twarzy „reform” PiS w wymiarze sprawiedliwości. Była nie tylko członkinią i przewodniczącą upolitycznionej i sprzecznej z Konstytucją neo-KRS. Ale w latach 2018-22 była też prezeską Sądu Okręgowego w Krakowie – z nominacji resortu Ziobry – i stosowała represje wobec niezależnych, krakowskich sędziów.