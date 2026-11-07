Prawa autorskie: źródło: Gutek Film źródło: Gutek Film Prawa autorskie: źródło: Gutek Film źródło: Gutek Film

Zaloguj się, aby zapisać na później 07 listopada 2026 Dodaj nas w Google „Zobaczysz wszystko” sensacyjnie podbija kina. Dzięki złotemu dotykowi Nathana Marcel Wandas przeczytasz w 10 minut To jeden z największych filmowych fenomenów tego roku. 3-godzinny dokument ucieka od jednoznaczności, pogrywa z widzem i próbuje łamać utarte konwencje. Tajemnica sukcesu? Elektryzujące spotkanie twórcy – Nathana Fieldera i bohaterki – Elizabeth Holmes. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: źródło: Gutek Film źródło: Gutek Film Prawa autorskie: źródło: Gutek Film źródło: Gutek Film

Trzygodzinny dokument, skupiający się na sprawie sprzed niemal dekady, a realizowany przez przynajmniej trzy lata, w USA ma już większą widownię niż superbohaterski hit. Jeszcze kilka miesięcy temu pewnie nikt nie spodziewałby się takiego sukcesu. Film „Zobaczysz wszystko” („You can see everything”) krótko po premierze stał się jednym z najpopularniejszych dokumentów w historii, a jego popkulturowy fenomen wykracza daleko poza sale kinowe.

Od amerykańskiej premiery 16 października do 2 listopada producent obrazu zarobił już ponad 63 mln dolarów. W ten sposób pobił rekord najwyższych zarobków dla dokumentu w historii, ustanowiony przez reżysera Michaela Moore’a i jego „Zabawy z bronią”.