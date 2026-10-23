Wojna o zoo w Łącznej. Były pracownik: „Zwierzęta są tylko maszynkami do zarabiania pieniędzy”

Część zwierząt nie miała zadaszenia. Elektryka zrobiona chałupniczo, a woliery nieimpregnowane i wilgotne. Zwierzęta karmione rzadko i nie tym, co powinny i mogą jeść — tak o zoo w Łącznej opowiada były pracownik. Prokuratura: Warunki były „skrajnie nieodpowiedzialne”.

- Tego, co tam widziałem, nie da się odzobaczyć — mówi nam jeden z byłych pracowników zoo w Łącznej. Zwolnił się z pracy w ogrodzie, bo nie mógł znieść warunków, w jakich żyją zwierzęta. Jak dodaje, właściciele zoo nie wypłacali wynagrodzeń w terminie, o pieniądze trzeba było się upominać. Próbował zainteresować sytuacja w Łącznej organizacje zajmujące się zwierzętami.