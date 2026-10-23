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23 października 2026

Wojna o zoo w Łącznej. Były pracownik: „Zwierzęta są tylko maszynkami do zarabiania pieniędzy”

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Część zwierząt nie miała zadaszenia. Elektryka zrobiona chałupniczo, a woliery nieimpregnowane i wilgotne. Zwierzęta karmione rzadko i nie tym, co powinny i mogą jeść — tak o zoo w Łącznej opowiada były pracownik. Prokuratura: Warunki były „skrajnie nieodpowiedzialne”.

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- Tego, co tam widziałem, nie da się odzobaczyć — mówi nam jeden z byłych pracowników zoo w Łącznej. Zwolnił się z pracy w ogrodzie, bo nie mógł znieść warunków, w jakich żyją zwierzęta. Jak dodaje, właściciele zoo nie wypłacali wynagrodzeń w terminie, o pieniądze trzeba było się upominać. Próbował zainteresować sytuacja w Łącznej organizacje zajmujące się zwierzętami.

Od interwencji służb w dolnośląskim prywatnym zoo minął ponad tydzień. Obrońcy tego ogrodu zoologicznego wciąż zasypują organizacje prozwierzęce komentarzami, a zbiórkę na rzecz właścicieli — hojnymi wpłatami. Gmina zorganizowała piknik ze zbiórką pieniędzy, do zoo wróciły odebrane serwale, a prokuratura sprawdza, kto i dlatego sabotował interwencję służb.

Mnożą się pytania wokół właścicieli zoo i przyszłości zwierząt, których przez falę hejtu nikt nie chce przyjąć. Odwiedzający ogród zoologiczny go bronią, za właścicielami zoo stają prawicowi politycy.

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Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

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