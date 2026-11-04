0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Anna Lewanska / Agencja Wyborcza.plFot. Anna Lewanska /...
04 listopada 2026

Polskie sukcesy w zwalczaniu ubóstwa są mniejsze, niż się powszechnie sądzi. Jak to zmienić?

przeczytasz w 6 minut

Ilu Polaków żyje w ubóstwie? Odpowiedź na to pytanie w dużej mierze zależy od tego, jak je zdefiniujemy. Polska osiągnęła sukces w jego zwalczaniu. Ale przy dokładnej analizie okazuje się, że sukces ten jest znacznie skromniejszy, niż mogłoby się wydawać.

Dodaj nas w Google
Google News

Większość z nas, myśląc o ubóstwie, ma przed oczami konkretny, wyrazisty obraz. Kiedy jednak przychodzi do jego zdefiniowania, sprawa okazuje się znacznie trudniejsza.

Przykładowo w badaniu CBOS „Społeczne postrzeganie ubóstwa” 94% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że osoba biedna to taka, której „brakuje na jedzenie, musi czasami pożyczać na jedzenie”.

Pochylmy się na chwilę nad tą definicją.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Gospodarka

Polityka społeczna

świadczenia społeczne

ubóstwo

Na zdjęciu Adam Suraj
Adam Suraj

Dziennikarz w Obserwatorze Gospodarczym. Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie