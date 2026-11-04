Polskie sukcesy w zwalczaniu ubóstwa są mniejsze, niż się powszechnie sądzi. Jak to zmienić?
Ilu Polaków żyje w ubóstwie? Odpowiedź na to pytanie w dużej mierze zależy od tego, jak je zdefiniujemy. Polska osiągnęła sukces w jego zwalczaniu. Ale przy dokładnej analizie okazuje się, że sukces ten jest znacznie skromniejszy, niż mogłoby się wydawać.
Większość z nas, myśląc o ubóstwie, ma przed oczami konkretny, wyrazisty obraz. Kiedy jednak przychodzi do jego zdefiniowania, sprawa okazuje się znacznie trudniejsza.
Przykładowo w badaniu CBOS „Społeczne postrzeganie ubóstwa” 94% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że osoba biedna to taka, której „brakuje na jedzenie, musi czasami pożyczać na jedzenie”.
Pochylmy się na chwilę nad tą definicją.
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