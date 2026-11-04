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Polskie sukcesy w zwalczaniu ubóstwa są mniejsze, niż się powszechnie sądzi. Jak to zmienić?

Adam Suraj przeczytasz w 6 minut

Ilu Polaków żyje w ubóstwie? Odpowiedź na to pytanie w dużej mierze zależy od tego, jak je zdefiniujemy. Polska osiągnęła sukces w jego zwalczaniu. Ale przy dokładnej analizie okazuje się, że sukces ten jest znacznie skromniejszy, niż mogłoby się wydawać.

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