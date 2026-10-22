0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Włodek / ...
22 października 2026

102 miliardy na obronę cywilną. Ale z wojną niech nasi wrogowie lepiej poczekają

przeczytasz w 8 minut

Co najmniej jeden „punkt przetrwania” w każdej gminie, szpitale polowe dla cywilów, schrony, zapasy żywności i wody. Ale pełna obsada stanowisk w obronie cywilnej – dopiero za pięć lat. Czy nowy Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zdąży nas ochronić?

Dodaj nas w Google
Google News

Rząd przyjął Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027–2031, na który przeznacza 102 mld zł. M.in. na schrony, systemy alarmowania i łączności, wyposażenie służb, zapasy, infrastrukturę medyczną oraz przygotowanie kadr obrony cywilnej. To kolejny krok w odbudowie obrony cywilnej oraz wzmacnianiu odporności państwa i społeczeństwa.

Nie bez powodu mowa tu o odbudowie.

Zanik po 1990 roku

Obrona cywilna, znana z okresu PRL, a więc zimnej wojny i przygotowań na konflikt atomowy, stopniowo zanikała po 1990 roku jako obszar działalności państwa, choć formalnie nadal istniała. Jej model, w dużej mierze funkcjonujący tylko na papierze, pochodził jednak z poprzedniej epoki i zakładał tworzenie odrębnych, zorganizowanych na wzór wojskowy formacji obrony cywilnej.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na zdjęciu Michał Piekarski
Michał Piekarski

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego, w szczególności zagrożeń hybrydowych, militarnych oraz kultury strategicznej Polski. Autor książki "Ewolucja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-2010 w kontekście kultury strategicznej Polski" (2022), stały współpracownik magazynu „Frag Out” członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie