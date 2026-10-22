Prawa autorskie: Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Włodek / ... Prawa autorskie: Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Włodek / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 22 października 2026 Dodaj nas w Google 102 miliardy na obronę cywilną. Ale z wojną niech nasi wrogowie lepiej poczekają Michał Piekarski przeczytasz w 8 minut Co najmniej jeden „punkt przetrwania” w każdej gminie, szpitale polowe dla cywilów, schrony, zapasy żywności i wody. Ale pełna obsada stanowisk w obronie cywilnej – dopiero za pięć lat. Czy nowy Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zdąży nas ochronić? Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Włodek / ... Prawa autorskie: Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Włodek / ...

Rząd przyjął Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027–2031, na który przeznacza 102 mld zł. M.in. na schrony, systemy alarmowania i łączności, wyposażenie służb, zapasy, infrastrukturę medyczną oraz przygotowanie kadr obrony cywilnej. To kolejny krok w odbudowie obrony cywilnej oraz wzmacnianiu odporności państwa i społeczeństwa.

Nie bez powodu mowa tu o odbudowie.

Zanik po 1990 roku