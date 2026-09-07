Prawa autorskie: 07.09.2026 Warszawa , ulica Wiejska , Sejm . Marszalek Sejmu Wlodzimierz Czarzasty (l), wicemarszalkini Senatu Magdalena Biejat (2l) i prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Marek Konarzewski (p) podczas "Narodowej debaty o bezpieczenstwie klimatycznym Polek i Polakow" . Fot . Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl 07.09.2026 Warszawa ... Prawa autorskie: 07.09.2026 Warszawa , ulica Wiejska , Sejm . Marszalek Sejmu Wlodzimierz Czarzasty (l), wicemarszalkini Senatu Magdalena Biejat (2l) i prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Marek Konarzewski (p) podczas "Narodowej debaty o bezpieczenstwie klimatycznym Polek i Polakow" . Fot . Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl 07.09.2026 Warszawa ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 07 września 2026 124 mld zł rocznie – taki może być koszt zmian klimatu w Polsce, jeżeli politycy nie zareagują Wojciech Kość przeczytasz w 11 minut W Sejmie odbyła się Narodowa Debata o Bezpieczeństwie Klimatycznym Polek i Polaków. Naukowcy alarmowali, że na już potrzebujemy nowej polityki klimatycznej. Ale ministra Henning-Kloska zastrzegła, że zmiany muszą być przeprowadzane „w zgodzie społecznej”. Wiecie, co to oznacza Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: 07.09.2026 Warszawa , ulica Wiejska , Sejm . Marszalek Sejmu Wlodzimierz Czarzasty (l), wicemarszalkini Senatu Magdalena Biejat (2l) i prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Marek Konarzewski (p) podczas "Narodowej debaty o bezpieczenstwie klimatycznym Polek i Polakow" . Fot . Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl 07.09.2026 Warszawa ... Prawa autorskie: 07.09.2026 Warszawa , ulica Wiejska , Sejm . Marszalek Sejmu Wlodzimierz Czarzasty (l), wicemarszalkini Senatu Magdalena Biejat (2l) i prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Marek Konarzewski (p) podczas "Narodowej debaty o bezpieczenstwie klimatycznym Polek i Polakow" . Fot . Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl 07.09.2026 Warszawa ...

Narodową Debatę o Bezpieczeństwie Klimatycznym Polek i Polaków zorganizował dziś (7 września) Komitet ds. Kryzysu Klimatycznego PAN razem z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot. Bezpośrednim impulsem była bezprecedensowa fala upału, której doświadczyła Polska pod koniec czerwca, kiedy temperatury w centrum i na zachodzie kraju przekroczyły 40°C.

W Kołudzie Wielkiej w województwie kujawsko-pomorskim termometry wskazały 40,6°C (wcześniejsze doniesienia mówiły o 40,5°C w Słubicach; od tego czasu dane zostały zweryfikowane). Wysokie temperatury to kwestia życia i śmierci dla dzieci, osób starszych i cierpiących na choroby układu krążenia, a także ryzyko dla infrastruktury transportowej czy energetycznej.