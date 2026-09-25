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Prawa autorskie: Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Cezary Aszkielo...
25 września 2026

Był w Zondacrypto do końca, to on miał pilnować kwestii prania pieniędzy

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Artur K. nie upilnował, by Zondacrypto nie prała pieniędzy – twierdzi prokuratura. Zarzuca mu, że sam je nawet prał. Ale od kwestii przeciwdziałania praniu był ktoś ważniejszy niż Artur K. To oficjalnie drugi obok Krala członek zarządu, który zaraz po wybuchu afery w kwietniu zniknął z radarów opinii publicznej.

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Sąd wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Artura K. – byłego policjanta i to naczelnika Wydziału ds. Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który po przejściu na policyjną emeryturę zaczął współpracować z BitBay (późniejszą Zondacrypto).

Sąd przychylił się do stanowiska prokuratury, która uważa, że istnieje uzasadniona obawa, że będzie mataczył i albo ukryje się lub ucieknie z kraju. Prokuratura w komunikacie podkreślała też, że „zachodzi duże prawdopodobieństwo”, że Artur K. rzeczywiście popełnił zarzucane mu czyny.

Czyli co dokładnie?

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Afery

Prokuratura Krajowa

Afera Zondacrypto

Na zdjęciu Agata Kołodziej
Agata Kołodziej

Dziennikarka ekonomiczna, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicystka, producentka wideo online, autorka podcastów, host w studio TV na żywo. Byłam przywiązana do tematyki gospodarczej od kilkunastu lat, głównie w zakresie makroekonomii, finansów i bankowości oraz rynku mieszkaniowego. Obecnie gospodarka jest dla mnie interesująca przede wszystkim w połączeniu z kontekstem społecznym oraz politycznym. Wcześniej byłam związana ze Spidersweb.pl, Money.pl i Onetem, a jeszcze wcześniej z „Gazetą Giełdy Parkiet”. Współpracowałam także z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Gazetą Wyborczą”.

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