Prawa autorskie: Jurij (pierwszy z lewej) i Kiriłł (drugi z prawej) Chramiejewowie. Zdjęcie z 2016 r. ze szkoły kadetów. Prawa autorskie: Jurij Chramiejew, platforma VK Jurij (pierwszy z le... Prawa autorskie: Jurij (pierwszy z lewej) i Kiriłł (drugi z prawej) Chramiejewowie. Zdjęcie z 2016 r. ze szkoły kadetów. Prawa autorskie: Jurij Chramiejew, platforma VK Jurij (pierwszy z le...

Zaloguj się, aby zapisać na później 22 września 2026 Podpalić Europę. Jak rosyjski pułkownik, jego syn z FSB i kubański tancerz werbowali terrorystów Anna Mierzyńska przeczytasz w 10 minut Dwóch funkcjonariuszy rosyjskich służb – Jurij i Kiriłł Chramiejewowie oraz kubański instruktor tańca z rosyjskim obywatelstwem stworzyli międzynarodową siatkę szpiegowską. Zwerbowali co najmniej dziewięciu terrorystów, którzy dokonali sabotaży – także w Polsce. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Jurij (pierwszy z lewej) i Kiriłł (drugi z prawej) Chramiejewowie. Zdjęcie z 2016 r. ze szkoły kadetów. Prawa autorskie: Jurij Chramiejew, platforma VK Jurij (pierwszy z le... Prawa autorskie: Jurij (pierwszy z lewej) i Kiriłł (drugi z prawej) Chramiejewowie. Zdjęcie z 2016 r. ze szkoły kadetów. Prawa autorskie: Jurij Chramiejew, platforma VK Jurij (pierwszy z le...

Siatka kierowana przez kremlowskich wywiadowców werbowała ludzi do zabójstw rosyjskich opozycjonistów w USA oraz sabotażu w Europie. Na jej zlecenie Kolumbijczyk Andreas H.C. podpalił składy budowlane w Warszawie i Radomiu oraz zajezdnię autobusów w Pradze. Kolejni współpracujący z grupą „jednorazowi agenci” usiłowali zniszczyć zakład produkujący przenośne radiostacje dla ukraińskich sił zbrojnych, którego fabryka znajdowała się w Szawłach na Litwie. Szykowali też akcję w Rumunii.

Grupa chwaliła się swoimi osiągnięciami na dwóch kanałach na Telegramie: Swarscziki (od słowa „swarszcziki” – „spawacze”) i Otryad Kovpaka (Oddział Kowpaka), co jest z kolei nawiązaniem do radzieckiego partyzanta z czasów drugiej wojny światowej, Sidora Kowpaka.