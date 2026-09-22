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Prawa autorskie: Jurij (pierwszy z lewej) i Kiriłł (drugi z prawej) Chramiejewowie. Zdjęcie z 2016 r. ze szkoły kadetów. Prawa autorskie: Jurij Chramiejew, platforma VKJurij (pierwszy z le...
22 września 2026

Podpalić Europę. Jak rosyjski pułkownik, jego syn z FSB i kubański tancerz werbowali terrorystów

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Dwóch funkcjonariuszy rosyjskich służb – Jurij i Kiriłł Chramiejewowie oraz kubański instruktor tańca z rosyjskim obywatelstwem stworzyli międzynarodową siatkę szpiegowską. Zwerbowali co najmniej dziewięciu terrorystów, którzy dokonali sabotaży – także w Polsce.

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Siatka kierowana przez kremlowskich wywiadowców werbowała ludzi do zabójstw rosyjskich opozycjonistów w USA oraz sabotażu w Europie. Na jej zlecenie Kolumbijczyk Andreas H.C. podpalił składy budowlane w Warszawie i Radomiu oraz zajezdnię autobusów w Pradze. Kolejni współpracujący z grupą „jednorazowi agenci” usiłowali zniszczyć zakład produkujący przenośne radiostacje dla ukraińskich sił zbrojnych, którego fabryka znajdowała się w Szawłach na Litwie. Szykowali też akcję w Rumunii.

Grupa chwaliła się swoimi osiągnięciami na dwóch kanałach na Telegramie: Swarscziki (od słowa „swarszcziki” – „spawacze”) i Otryad Kovpaka (Oddział Kowpaka), co jest z kolei nawiązaniem do radzieckiego partyzanta z czasów drugiej wojny światowej, Sidora Kowpaka.

OKO.press ujawniło ich internetową aktywność w styczniu 2026 r. Analiza ich wpisów jednoznacznie wskazywała na związki z rosyjskimi służbami specjalnymi. Administratorzy kanałów mieli bowiem dostęp do zdjęć i wideo z sabotaży, o których nie informowały media. Poza doniesieniami o prawdziwych incydentach kanały przekazywały też dezinformację o akcjach dywersyjnych, które nigdy nie miały miejsca. Szerzyły także narrację obwiniającą Ukraińców za podpalenia fabryk i marketów.

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Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

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