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Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.plFot. Kuba Atys / Age...
22 września 2026

Były naczelnik policji zatrzymany ws Zondacrypto. Mówił nam: „To nie tak, że nikogo nie informowałem”

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We wtorek zatrzymano w związku z aferą Zondacrypto byłego policjanta Artura K., który przez lata pracował w BitBay. Znamy jego wersję wydarzeń. Artur K. twierdzi, że zadawał Kralowi niewygodne pytania i został przez to zwolniony. K. mógł też informować służby już w 2024 r.

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Artur K., który został zatrzymany we wtorek rano, to były Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W 2016 roku przeszedł na emeryturę i w kwietniu 2017 roku zaczął współpracować z BitBay jako Dyrektor Działu Bezpieczeństwa tej giełdy kryptowalut.

„Trwają czynności, ale na tym etapie nie informujemy o ich charakterze”

– przekazała we wtorek rano TVN24 prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego. Po zakończeniu czynności na miejscu zatrzymania Artur K. został przewieziony do prokuratury w Katowicach.

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Na zdjęciu Agata Kołodziej
Agata Kołodziej

Dziennikarka ekonomiczna, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicystka, producentka wideo online, autorka podcastów, host w studio TV na żywo. Byłam przywiązana do tematyki gospodarczej od kilkunastu lat, głównie w zakresie makroekonomii, finansów i bankowości oraz rynku mieszkaniowego. Obecnie gospodarka jest dla mnie interesująca przede wszystkim w połączeniu z kontekstem społecznym oraz politycznym. Wcześniej byłam związana ze Spidersweb.pl, Money.pl i Onetem, a jeszcze wcześniej z „Gazetą Giełdy Parkiet”. Współpracowałam także z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Gazetą Wyborczą”.

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