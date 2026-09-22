Były naczelnik policji zatrzymany ws Zondacrypto. Mówił nam: „To nie tak, że nikogo nie informowałem”
We wtorek zatrzymano w związku z aferą Zondacrypto byłego policjanta Artura K., który przez lata pracował w BitBay. Znamy jego wersję wydarzeń. Artur K. twierdzi, że zadawał Kralowi niewygodne pytania i został przez to zwolniony. K. mógł też informować służby już w 2024 r.
Artur K., który został zatrzymany we wtorek rano, to były Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W 2016 roku przeszedł na emeryturę i w kwietniu 2017 roku zaczął współpracować z BitBay jako Dyrektor Działu Bezpieczeństwa tej giełdy kryptowalut.
„Trwają czynności, ale na tym etapie nie informujemy o ich charakterze”
– przekazała we wtorek rano TVN24 prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego. Po zakończeniu czynności na miejscu zatrzymania Artur K. został przewieziony do prokuratury w Katowicach.
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