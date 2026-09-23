Odnowiona KRS zaczyna nominować sędziów. Jest pierwsza nominacja – do sądu w Szczecinie

Po 100 dniach od powołania przez Sejm odnowiona Krajowa Rada Sądownictwa zaczęła obsadzać wakaty w sądach wyższych instancji. KRS podjęła też rozmowy o powrocie do Europejskiej Sieci Rada Sądownictwa, z której nielegalną neo-KRS wyrzucono za władzy PiS.

Pierwszą nominację uchwalono 23 września 2026 roku. Dostał ją sędzia Rafał Wojnowski ze szczecińskiego sądu rejonowego, który dostał awans do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

To ważny moment. Bo to pierwsza legalna nominacja KRS po ośmiu latach działalności upolitycznionej i sprzecznej z Konstytucją neo-KRS, która produkowała wadliwych neosędziów i zatruwała nimi cały wymiar sprawiedliwości.

A jej członkowie dorabiali do pensji sędziego, pobierając wysokie diety za pracę w tym nielegalnym organie. Rocznie osiągali po kilkaset tysięcy złotych dodatkowego dochodu. W 2025 roku rekordzistą był wiceprzewodniczący neo-KRS, neosędzia Rafał Puchalski. Zarobił na dietach 365 tysięcy złotych. A przewodnicząca neo-KRS, neosędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka – 333 tysiące złotych. Ponad 300 tysięcy dorobili w neo-KRS Katarzyna Chmura, Anna Dalkowka i Dariusz Drajewicz. A ponad 250 tysięcy złotych Maciej Nawacki, Irena Bochniak, Stanisław Zdun i Zbigniew Łupina.