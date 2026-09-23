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Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Żuchowicz...
23 września 2026

Odnowiona KRS zaczyna nominować sędziów. Jest pierwsza nominacja – do sądu w Szczecinie

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Po 100 dniach od powołania przez Sejm odnowiona Krajowa Rada Sądownictwa zaczęła obsadzać wakaty w sądach wyższych instancji. KRS podjęła też rozmowy o powrocie do Europejskiej Sieci Rada Sądownictwa, z której nielegalną neo-KRS wyrzucono za władzy PiS.

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Pierwszą nominację uchwalono 23 września 2026 roku. Dostał ją sędzia Rafał Wojnowski ze szczecińskiego sądu rejonowego, który dostał awans do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

To ważny moment. Bo to pierwsza legalna nominacja KRS po ośmiu latach działalności upolitycznionej i sprzecznej z Konstytucją neo-KRS, która produkowała wadliwych neosędziów i zatruwała nimi cały wymiar sprawiedliwości.

A jej członkowie dorabiali do pensji sędziego, pobierając wysokie diety za pracę w tym nielegalnym organie. Rocznie osiągali po kilkaset tysięcy złotych dodatkowego dochodu. W 2025 roku rekordzistą był wiceprzewodniczący neo-KRS, neosędzia Rafał Puchalski. Zarobił na dietach 365 tysięcy złotych. A przewodnicząca neo-KRS, neosędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka – 333 tysiące złotych. Ponad 300 tysięcy dorobili w neo-KRS Katarzyna Chmura, Anna Dalkowka i Dariusz Drajewicz. A ponad 250 tysięcy złotych Maciej Nawacki, Irena Bochniak, Stanisław Zdun i Zbigniew Łupina.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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