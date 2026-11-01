Prawa autorskie: Fot. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP Fot. Chip Somodevill... Prawa autorskie: Fot. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP Fot. Chip Somodevill...

Zaloguj się, aby zapisać na później 01 listopada 2026 Dodaj nas w Google Wybory w USA. Trumpizm pogrąża republikańskich kandydatów Radosław Korzycki przeczytasz w 12 minut We wtorek wybory połówkowe w USA mogą wbić solidny gwóźdź do trumny trumpizmu. Republikanie, jeszcze niedawno wygrywający wybory w cuglach pod hasłem „Trump i MAGA” teraz nie mogą czuć się pewnie nawet w stanach, gdzie ostatni triumf Demokraty miał miejsce przed drugą wojną światową. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP Fot. Chip Somodevill... Prawa autorskie: Fot. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP Fot. Chip Somodevill...

To moje 13. wybory federalne obserwowane zawodowo. Zdążyłem zobaczyć kilka „końców” Partii Republikańskiej, po których partia miała się zupełnie nieźle. Podobnie było z Demokratami. Gdybym miał dziś wskazać miejsce, w którym najlepiej widać stan gry przed 3 listopada, wybrałbym Kansas.

Stan kukurydzy, Dorotki Gale i jej psa Toto, porwanych przez tornado do krainy Oz, zbrodni w Holcomb, która zainspirowała Trumana Capote’a do napisania „Z zimną krwią” oraz republikańskich senatorów. Ostatniego demokratę wybrano w Kansas do Senatu w 1932 roku.