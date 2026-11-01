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Prawa autorskie: Fot. Chip Somodevilla/Getty Images/AFPFot. Chip Somodevill...
01 listopada 2026

Wybory w USA. Trumpizm pogrąża republikańskich kandydatów

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We wtorek wybory połówkowe w USA mogą wbić solidny gwóźdź do trumny trumpizmu. Republikanie, jeszcze niedawno wygrywający wybory w cuglach pod hasłem „Trump i MAGA” teraz nie mogą czuć się pewnie nawet w stanach, gdzie ostatni triumf Demokraty miał miejsce przed drugą wojną światową.

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To moje 13. wybory federalne obserwowane zawodowo. Zdążyłem zobaczyć kilka „końców” Partii Republikańskiej, po których partia miała się zupełnie nieźle. Podobnie było z Demokratami. Gdybym miał dziś wskazać miejsce, w którym najlepiej widać stan gry przed 3 listopada, wybrałbym Kansas.

Stan kukurydzy, Dorotki Gale i jej psa Toto, porwanych przez tornado do krainy Oz, zbrodni w Holcomb, która zainspirowała Trumana Capote’a do napisania „Z zimną krwią” oraz republikańskich senatorów. Ostatniego demokratę wybrano w Kansas do Senatu w 1932 roku.

Tymczasem w roku 2026 Republikanin Roger Marshall musi bronić mandatu przed kandydatem Demokratów, pastorem metodystycznym Adamem Hamiltonem. Podobnie dzieje się w roponośnej Alasce i kowbojsko-antyaborcyjnym Teksasie – Demokraci weszli na teren, gdzie jeszcze niedawno Republikanie mieli spokojnie zbierać głosy, pieniądze i siły na walkę gdzie indziej.

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Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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