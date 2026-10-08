0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Paweł KisielFot. Paweł Kisiel
08 października 2026

15 mln zł na wycinkę kilkusetletnich drzew. Wody Polskie szaleją

przeczytasz w 5 minut

Wrocławski oddział Wód Polskich rozpoczął wycinkę 678 drzew na wale wzdłuż rzeki Bystrzycy, choć jedyne, co mogłaby zalać ewentualna powódź to pola i las. Przyrodnicy apelują o wstrzymanie wycinki realizowanej w ramach wartego 15 mln zł projektu z pieniędzy budżetu państwa, czyli nas wszystkich.

Dodaj nas w Google
Google News

Na filmach z poniemieckiego wału przeciwpowodziowego w dolinie Bystrzycy, lewego dopływu Odry pod Wrocławiem, widać powalone dęby o obwodach pni sięgających 3–4 metrów. — To były drzewa bezcenne z punktu widzenia wartości krajobrazowych i przyrodniczych — mówi OKO.press Paweł Kisiel, biolog i przyrodnik z Wrocławia, który zadzwonił do nas z miejsca wycinki.

Kilkusetletnie dęby i inne gatunki drzew sadzone były na wałach, by je wzmocnić i spowolnić ewentualne zalanie w razie powodzi. Dziś po 200-300 latach nadal pełnią tę rolę oraz stały się wyjątkowym elementem krajobrazu kulturowego doliny Odry i jej dopływów. — Są, czy raczej już były, siedliskiem wielu chronionych gatunków owadów, ptaków i nietoperzy. Takie drzewa nazywamy biocenotycznymi. Ich wycięcia nie da się w żaden sposób zrekompensować — mówi Kisiel.

Jutro (9 października) o godzinie 10 w miejscu wycinki odbędzie się protest, podczas którego strona społeczna przedstawi postulat wstrzymania wycinki. O ile protestujący zdają sobie sprawę, że na całkowite wstrzymanie inwestycji jest już za późno, o tyle uważają, że korekta sposobu jej wykonania tak, by oszczędzić liczne drzewa rozmiarów pomnikowych – np. gruszę o obwodzie pnia prawie 4 m, co jest rzadkością na skalę krajową – wciąż jest możliwa.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Ekologia

Wody Polskie

bioróżnorodność

kryzys klimatycny

powódź

susza

Wrocław

Wojciech Kość

W OKO.press pisze głównie o kryzysie klimatycznym i ochronie środowiska. Publikuje także relacje z Polski w mediach anglojęzycznych: Politico Europe, IntelliNews, czy Notes from Poland. Twitter: https://twitter.com/WojciechKosc

Komentarze

Nasze tematy