Prawa autorskie: Fot. Paweł Kisiel Fot. Paweł Kisiel Prawa autorskie: Fot. Paweł Kisiel Fot. Paweł Kisiel

Zaloguj się, aby zapisać na później 08 października 2026 Dodaj nas w Google 15 mln zł na wycinkę kilkusetletnich drzew. Wody Polskie szaleją Wojciech Kość przeczytasz w 5 minut Wrocławski oddział Wód Polskich rozpoczął wycinkę 678 drzew na wale wzdłuż rzeki Bystrzycy, choć jedyne, co mogłaby zalać ewentualna powódź to pola i las. Przyrodnicy apelują o wstrzymanie wycinki realizowanej w ramach wartego 15 mln zł projektu z pieniędzy budżetu państwa, czyli nas wszystkich. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Paweł Kisiel Fot. Paweł Kisiel Prawa autorskie: Fot. Paweł Kisiel Fot. Paweł Kisiel

Na filmach z poniemieckiego wału przeciwpowodziowego w dolinie Bystrzycy, lewego dopływu Odry pod Wrocławiem, widać powalone dęby o obwodach pni sięgających 3–4 metrów. — To były drzewa bezcenne z punktu widzenia wartości krajobrazowych i przyrodniczych — mówi OKO.press Paweł Kisiel, biolog i przyrodnik z Wrocławia, który zadzwonił do nas z miejsca wycinki.

Kilkusetletnie dęby i inne gatunki drzew sadzone były na wałach, by je wzmocnić i spowolnić ewentualne zalanie w razie powodzi. Dziś po 200-300 latach nadal pełnią tę rolę oraz stały się wyjątkowym elementem krajobrazu kulturowego doliny Odry i jej dopływów. — Są, czy raczej już były, siedliskiem wielu chronionych gatunków owadów, ptaków i nietoperzy. Takie drzewa nazywamy biocenotycznymi. Ich wycięcia nie da się w żaden sposób zrekompensować — mówi Kisiel.