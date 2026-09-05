0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.plFot. Michal Borowczy...
05 września 2026

W 2027 r. nauczyciele dostaną „na czysto” 8-12 zł podwyżki. Zobacz też inne powody rozczarowania

przeczytasz w 10 minut

Min. Nowacka podkreśla, że rząd podniósł nauczycielskie płace o ponad 40 proc. i kolejny raz obiecuje, że zostaną powiązane ze średnią krajową. Podwyżkę 3 proc. w 2027 r. opisuje jako „waloryzację plus”, ale ten plus – po odliczeniu inflacji – daje... 8-12 zł. Zobacz burzliwą historię nauczycielskich płac od 2005 r.

Google News

Ministra edukacji Barbara Nowacka po spotkaniu z uczestnikami protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), którzy domagają się „godnych płac” tłumaczy: „Od kiedy objęłam urząd ministry, udało się zwiększyć wynagrodzenia o ponad 40 proc. To pokazuje, w jak złej sytuacji byli nauczyciele, że taka podwyżka nie powoduje, że nauczyciel zarabia tak, jak uważamy, że zarabiać powinien”.

Nowacka zapowiada wejście w życie projektu obywatelskiego (podpisy zbierał ZNP), który związałby płace ze średnią krajową. „Takie jest zobowiązanie całej koalicji: głosowałam za tym ja, głosował minister Domański, głosował premier Tusk” – zaklina rzeczywistość, bo wbrew solennej obietnicy premiera z 2024 roku projekt leży w sejmowej zamrażarce (szczegóły – na końcu tekstu).

W Sygnałach dnia PR1 i w TVP Info wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer wylicza, że nauczyciele dyplomowani i mianowani dostali od tego rządu łącznie 41 proc. podwyżki, a początkujący nawet 44 proc. Lubnauer jest ostrożniejsza w obiecywaniu obywatelskiej ustawy: „To zawsze zależy to od ministerstwa finansów”.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Edukacja

Polityka społeczna

Andrzej Domański

Katarzyna Lubnauer

Barbara Nowacka

Donald Tusk

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Karta Nauczyciela

nauczyciele

podwyżki dla nauczycieli

szkoła

Na zdjęciu Piotr Pacewicz
Piotr Pacewicz

Założyciel i redaktor naczelny OKO.press (2016-2024), od czerwca 2024 redaktor i prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze

Nasze tematy