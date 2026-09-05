Prawa autorskie: Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl Fot. Michal Borowczy... Prawa autorskie: Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl Fot. Michal Borowczy...

Zaloguj się, aby zapisać na później 05 września 2026 W 2027 r. nauczyciele dostaną „na czysto” 8-12 zł podwyżki. Zobacz też inne powody rozczarowania Piotr Pacewicz przeczytasz w 10 minut Min. Nowacka podkreśla, że rząd podniósł nauczycielskie płace o ponad 40 proc. i kolejny raz obiecuje, że zostaną powiązane ze średnią krajową. Podwyżkę 3 proc. w 2027 r. opisuje jako „waloryzację plus”, ale ten plus – po odliczeniu inflacji – daje... 8-12 zł. Zobacz burzliwą historię nauczycielskich płac od 2005 r. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl Fot. Michal Borowczy... Prawa autorskie: Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl Fot. Michal Borowczy...

Ministra edukacji Barbara Nowacka po spotkaniu z uczestnikami protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), którzy domagają się „godnych płac” tłumaczy: „Od kiedy objęłam urząd ministry, udało się zwiększyć wynagrodzenia o ponad 40 proc. To pokazuje, w jak złej sytuacji byli nauczyciele, że taka podwyżka nie powoduje, że nauczyciel zarabia tak, jak uważamy, że zarabiać powinien”.

Nowacka zapowiada wejście w życie projektu obywatelskiego (podpisy zbierał ZNP), który związałby płace ze średnią krajową. „Takie jest zobowiązanie całej koalicji: głosowałam za tym ja, głosował minister Domański, głosował premier Tusk” – zaklina rzeczywistość, bo wbrew solennej obietnicy premiera z 2024 roku projekt leży w sejmowej zamrażarce (szczegóły – na końcu tekstu).