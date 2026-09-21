Prawa autorskie: Fot. Agnieszka Sadowska/ Agencja Wyborcza.pl Fot. Agnieszka Sadow... Prawa autorskie: Fot. Agnieszka Sadowska/ Agencja Wyborcza.pl Fot. Agnieszka Sadow...

Zaloguj się, aby zapisać na później 21 września 2026 „Odbijamy się od dna”. Spadki liczby urodzeń hamują w niemal całej Europie. Dlaczego? Anton Ambroziak przeczytasz w 11 minut Coś się zmienia – ostatnie dwa lata przyniosły drobne odbicie w liczbie urodzeń. Co się dzieje? I czy to już nowy trend? Rozmowa z Anną Rotkirch, doradczynią ds. ludnościowych w rządzie Sanny Marin Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Agnieszka Sadowska/ Agencja Wyborcza.pl Fot. Agnieszka Sadow... Prawa autorskie: Fot. Agnieszka Sadowska/ Agencja Wyborcza.pl Fot. Agnieszka Sadow...

Jeszcze 20 lat temu ustawodawcy z Wielkiej Brytanii, Japonii i USA przyjeżdżali do Helsinek, żeby uczyć się, jaka polityka stoi za cudem na porodówkach. Jednak nawet najhojniejsza oferta socjalna nie uchroniła Finlandii przed demograficzną zapaścią, która dotknęła niemal cały świat. W ostatnich miesiącach coś jednak zaczęło się zmieniać i powoli widać to w statystykach. O demograficznym odbiciu, na które Europa czeka już niemal dwie dekady, rozmawiamy z Anną Rotkirch, badaczką i demografką, dyrektorką Instytutu Badań Populacyjnych z Fińskiej Federacji Rodzin, doradczynią ds. ludnościowych w rządzie Sanny Marin.

Anton Ambroziak, OKO.press: Gdy odwiedziłem wiosną tego roku Helsinki, na ulicach wcale nie potykałem się o elektryczne hulajnogi, tylko wózki dziecięce. Widziałem mnóstwo ludzi w moim wieku nie z jednym, a dwójką lub trójką maluchów. Czy to już nowy trend, a może jedynym, co się zmieniło, jest zachowanie rodziców, którzy nie siedzą w domach, tylko aktywnie wychodzą do ludzi?