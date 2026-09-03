204 tysiące podpisów pod projektem zmian w prawie łowieckim! „Zmiana społeczna już się dokonała”
Inicjatywa „Uwaga Polowanie” ogłasza sukces! Pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim podpisało się dokładnie 204 238 osób. Żeby ustawą zajął się Sejm, potrzebne było 100 tysięcy podpisów
– Zmiana prawa staje się coraz bardziej realna – komentuje w rozmowie z OKO.press Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.
– Społeczeństwo chce tej zmiany, o czym świadczy ponad 200 tysięcy podpisów pod projektem. Z badań opinii publicznej wynika, że Polki i Polacy chcą większego bezpieczeństwa, nie akceptują zabijania zwierząt dla rozrywki, chcą, żeby myśliwi przechodzili regularne badania. Zebranie tych podpisów to wielki sukces społeczeństwa obywatelskiego, które upomina się o przyrodę i przestrzeń publiczną zagarniętą przez wąską grupę interesów – dodaje Ślusarczyk.
Pod obywatelskim projektem zmiany ustawy Prawo łowieckie podpisało się ponad 204 tysiące osób. To ponad dwukrotnie więcej niż wymagana liczba podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą.
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