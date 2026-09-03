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Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.plFot. Slawomir Kamins...
03 września 2026

204 tysiące podpisów pod projektem zmian w prawie łowieckim! „Zmiana społeczna już się dokonała”

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Inicjatywa „Uwaga Polowanie” ogłasza sukces! Pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim podpisało się dokładnie 204 238 osób. Żeby ustawą zajął się Sejm, potrzebne było 100 tysięcy podpisów

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– Zmiana prawa staje się coraz bardziej realna – komentuje w rozmowie z OKO.press Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

– Społeczeństwo chce tej zmiany, o czym świadczy ponad 200 tysięcy podpisów pod projektem. Z badań opinii publicznej wynika, że Polki i Polacy chcą większego bezpieczeństwa, nie akceptują zabijania zwierząt dla rozrywki, chcą, żeby myśliwi przechodzili regularne badania. Zebranie tych podpisów to wielki sukces społeczeństwa obywatelskiego, które upomina się o przyrodę i przestrzeń publiczną zagarniętą przez wąską grupę interesów – dodaje Ślusarczyk.

Pod obywatelskim projektem zmiany ustawy Prawo łowieckie podpisało się ponad 204 tysiące osób. To ponad dwukrotnie więcej niż wymagana liczba podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą.

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Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

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