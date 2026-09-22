71 tysięcy dla rektora Sopińskiego. Tyle dostanie po zwolnieniu dyscyplinarnym z uczelni kadr Ziobry

Choć były już rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michał Sopiński został z niej wyrzucony dyscyplinarnie, może jeszcze liczyć na pokaźny przelew. OKO.press ustaliło też, że jest jeszcze zatrudniony w uczelni związanej z Akademią Kopernikańską, którą powołano za PiS.

Były rektor Michał Sopiński – na zdjęciu u góry – dodatkowo dostanie aż 71,3 tys. złotych z budżetu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości (AWS). To ekwiwalent za niewykorzystany urlop, którego Sopińskiemu nazbierało się aż 51 dni. „On często jeździł w zagraniczne delegacje. Więc nie musiał brać urlopu, a jeździł po całym świecie” – słyszymy w kuluarach uczelni.

Obecnie na uczelni trwa audyt wszystkich delegacji zagranicznych Sopińskiego. Ma wykazać, kto za nie płacił. A było za co: Sopiński był dwa tygodnie w Tajlandii, oprócz tego na Bali, w Nowej Zelandii, w Singapurze oraz przez kilka miesięcy na wyjeździe naukowym w Princeton w USA. W ostatniej chwili zablokowano jego wyjazd do Szwajcarii. W planach Sopiński ma jeszcze kilkumiesięczny wyjazd naukowy do Wietnamu.