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Prawa autorskie: Fot. Akademia Wymiaru SprawiedliwościFot. Akademia Wymiar...
22 września 2026

71 tysięcy dla rektora Sopińskiego. Tyle dostanie po zwolnieniu dyscyplinarnym z uczelni kadr Ziobry

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Choć były już rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michał Sopiński został z niej wyrzucony dyscyplinarnie, może jeszcze liczyć na pokaźny przelew. OKO.press ustaliło też, że jest jeszcze zatrudniony w uczelni związanej z Akademią Kopernikańską, którą powołano za PiS.

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Były rektor Michał Sopiński – na zdjęciu u góry – dodatkowo dostanie aż 71,3 tys. złotych z budżetu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości (AWS). To ekwiwalent za niewykorzystany urlop, którego Sopińskiemu nazbierało się aż 51 dni. „On często jeździł w zagraniczne delegacje. Więc nie musiał brać urlopu, a jeździł po całym świecie” – słyszymy w kuluarach uczelni.

Obecnie na uczelni trwa audyt wszystkich delegacji zagranicznych Sopińskiego. Ma wykazać, kto za nie płacił. A było za co: Sopiński był dwa tygodnie w Tajlandii, oprócz tego na Bali, w Nowej Zelandii, w Singapurze oraz przez kilka miesięcy na wyjeździe naukowym w Princeton w USA. W ostatniej chwili zablokowano jego wyjazd do Szwajcarii. W planach Sopiński ma jeszcze kilkumiesięczny wyjazd naukowy do Wietnamu.

Dodatkowe przelewy – za niewykorzystany urlop – dostaną też zwolnieni dyscyplinarnie razem z Sopińskim byli prorektorzy AWS Mariusz Kuryłowicz (24,5 tys. złotych) i Iwona Lewandowska-Pierzynka (14,4 tys. złotych) oraz Kamila Chmiel (11,2 tys. złotych). Te dwie ostatnie osoby pracowały wcześniej w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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