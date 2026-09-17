Prawa autorskie: Fot. Grzegorz Celejewski/Agencja Wyborcza.pl. Fot. Grzegorz Celeje... Prawa autorskie: Fot. Grzegorz Celejewski/Agencja Wyborcza.pl. Fot. Grzegorz Celeje...

Zaloguj się, aby zapisać na później 17 września 2026 Śledztwo ws. ucieczki Ziobry do USA dano prokuratorowi, który chciał ścigania ulicznej opozycji Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 8 minut Priorytetowe i ważne śledztwo rozliczeniowe dotyczące ukrywania się i ucieczki byłego ministra sprawiedliwości prowadzi prokurator, który w sądzie bronił narodowców. I chciał szkolić policję jak skutecznie oskarżać obywateli, za protesty przeciwko władzy PiS. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Grzegorz Celejewski/Agencja Wyborcza.pl. Fot. Grzegorz Celeje... Prawa autorskie: Fot. Grzegorz Celejewski/Agencja Wyborcza.pl. Fot. Grzegorz Celeje...

Jak ustaliło OKO.press, śledztwo ws. byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry prowadzi prokurator Stanisław Wieśniakowski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jako prokuratora-referenta w tej sprawie wyznaczył go naczelnik I wydziału śledczego stołecznej prokuratury okręgowej.

Jest to zaskakujące, bo prokurator Wieśniakowski za dwa miesiące będzie mógł przejść w stan spoczynku, czyli na prokuratorską emeryturę. OKO.press zapytało prokuraturę, dlaczego to śledztwo powierzono właśnie jemu.