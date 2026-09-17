Śledztwo ws. ucieczki Ziobry do USA dano prokuratorowi, który chciał ścigania ulicznej opozycji
Priorytetowe i ważne śledztwo rozliczeniowe dotyczące ukrywania się i ucieczki byłego ministra sprawiedliwości prowadzi prokurator, który w sądzie bronił narodowców. I chciał szkolić policję jak skutecznie oskarżać obywateli, za protesty przeciwko władzy PiS.
Jak ustaliło OKO.press, śledztwo ws. byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry prowadzi prokurator Stanisław Wieśniakowski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jako prokuratora-referenta w tej sprawie wyznaczył go naczelnik I wydziału śledczego stołecznej prokuratury okręgowej.
Jest to zaskakujące, bo prokurator Wieśniakowski za dwa miesiące będzie mógł przejść w stan spoczynku, czyli na prokuratorską emeryturę. OKO.press zapytało prokuraturę, dlaczego to śledztwo powierzono właśnie jemu.
Rzecznik prokuratury odpowiedział nam, że naczelnik wydziału „kierował się równomiernym obciążeniem referentów”. Zaś prokurator Wieśniakowski wystąpił o zgodę na dalszą pracę w prokuraturze po osiągnięciu wieku emerytalnego.
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