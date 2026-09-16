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Prawa autorskie: Fot. Akademia Wymiaru SprawiedliwościFot. Akademia Wymiar...
16 września 2026

Sielskie życie rektora Sopińskiego. Bali, Princeton, 22 tys. zł co miesiąc plus 5 tys. zł stypendium

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Jak ustaliło OKO.press na uczelni kadr Ziobry, której broni PiS, trwa audyt finansów. Sprawdzane są faktury i przelewy. Ma pokazać m.in., kto płacił za liczne podróże odwołanego rektora Sopińskiego do dalekiej Azji i za kilkumiesięczny wyjazd do USA.

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Z ostatniej chwili

W związku ze sposobem zarządzania uczelnią pełniący obowiązki rektora prof. Sławomir Cudak zwolnił właśnie z pracy na Akademii cztery osoby. To odwołany rektor dr Michał Sopiński, były prorektor dr Mariusz Kuryłowicz, była prorektor dr Iwona Lewandowska-Pierzynka, dr Kamila Chmiel.

W zwolnieniu powołano się na przepis kodeksu pracy mówiący, że można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu „ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych”. Informacją o zwolnieniu została podana na profilu uczelni na Facebooku w środę 16 września 2026 roku.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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