Prawa autorskie: The co-leader of the far-right Alternative for Germany (AfD) party Alice Weidel walks past German Chancellor Friedrich Merz after delivering her speech during a session at the Bundestag, the lower house of parliament, in Berlin on September 9, 2026. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) The co-leader of the... Prawa autorskie: The co-leader of the far-right Alternative for Germany (AfD) party Alice Weidel walks past German Chancellor Friedrich Merz after delivering her speech during a session at the Bundestag, the lower house of parliament, in Berlin on September 9, 2026. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) The co-leader of the...

Zaloguj się, aby zapisać na później 18 września 2026 Reemigracja według AfD. Kto ma prawo zostać w Niemczech? Radosław Korzycki przeczytasz w 10 minut Reemigracja, której domaga się AfD, ma być czymś więcej niż deportacją. Kanclerz Friedrich Merz mówi, że to synonim czystki etnicznej. Spór dotyczy tego, czy pełnoprawny niemiecki obywatel o migracyjnych korzeniach może kiedyś usłyszeć, że jest w Niemczech tylko gościem. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: The co-leader of the far-right Alternative for Germany (AfD) party Alice Weidel walks past German Chancellor Friedrich Merz after delivering her speech during a session at the Bundestag, the lower house of parliament, in Berlin on September 9, 2026. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) The co-leader of the... Prawa autorskie: The co-leader of the far-right Alternative for Germany (AfD) party Alice Weidel walks past German Chancellor Friedrich Merz after delivering her speech during a session at the Bundestag, the lower house of parliament, in Berlin on September 9, 2026. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) The co-leader of the...

Ulrich Siegmund, przywódca AfD w Saksonii-Anhalt, już po zwycięstwie swojej partii w wyborach do tamtejszego landowego parlamentu stwierdził, że przy reemigracji może się przydać przemysł zbrojeniowy. Tłumaczył, dlaczego nie należy z góry odrzucać produkcji zbrojeniowej: wielkie przedsięwzięcie odsyłania ludzi będzie wymagało odpowiednich narzędzi. Na polityków partii głównego nurtu tego dnia padł blady strach.

Rzecznik Siegmunda doprecyzował później, że przemysł ten produkuje również pojazdy, wyposażenie i środki ochronne. I dodał, że wypowiedź nie była zapowiedzią strzelania do migrantów.