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Prawa autorskie: The co-leader of the far-right Alternative for Germany (AfD) party Alice Weidel walks past German Chancellor Friedrich Merz after delivering her speech during a session at the Bundestag, the lower house of parliament, in Berlin on September 9, 2026. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)The co-leader of the...
18 września 2026

Reemigracja według AfD. Kto ma prawo zostać w Niemczech?

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Reemigracja, której domaga się AfD, ma być czymś więcej niż deportacją. Kanclerz Friedrich Merz mówi, że to synonim czystki etnicznej. Spór dotyczy tego, czy pełnoprawny niemiecki obywatel o migracyjnych korzeniach może kiedyś usłyszeć, że jest w Niemczech tylko gościem.

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Ulrich Siegmund, przywódca AfD w Saksonii-Anhalt, już po zwycięstwie swojej partii w wyborach do tamtejszego landowego parlamentu stwierdził, że przy reemigracji może się przydać przemysł zbrojeniowy. Tłumaczył, dlaczego nie należy z góry odrzucać produkcji zbrojeniowej: wielkie przedsięwzięcie odsyłania ludzi będzie wymagało odpowiednich narzędzi. Na polityków partii głównego nurtu tego dnia padł blady strach.

Rzecznik Siegmunda doprecyzował później, że przemysł ten produkuje również pojazdy, wyposażenie i środki ochronne. I dodał, że wypowiedź nie była zapowiedzią strzelania do migrantów.

Tymczasem wypada zadać pytanie: jak wielu ludzi i z jakich powodów partia chciałaby wywieźć? Sam szef saksońsko-anhalckiej Alternatywy dla Niemiec, zapytany przez telewizję Phoenix o różnicę między reemigracją a deportacją, odpowiedział: „Reemigracja to znacznie więcej niż deportacja”.

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Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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