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Prawa autorskie: Il. Iga Kucharska/ OKO.pressIl. Iga Kucharska/ O...
17 września 2026

Berek w Trybunale, czyli pułapki myślenia westernowego

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„Kiedy szeryf Berek wchodzi do TK kopniakiem w drzwi, zaczyna się dylematyzowanie” – kpi Arłukowicz. My „dylematyzujemy” szukając sposobu na „odzyskanie TK”, które nie uśmierci pacjenta. Pytamy też, czy kowbojska polityka da spodziewane skutki wyborcze. Niepokojąca jest demobilizacja wyborcza kobiet.

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„Sędzia Berek zapewniał nasz klub [PSL], że ma plan, by przywrócić Trybunał Konstytucyjny obywatelom” – mówił w środę 16 września 2026 r. Piotr Zgorzelski w Jeden na jeden TVN24. Jaki to plan, nie powiedział, ale od siebie dodał, że rozwiązania siłowe nie doprowadzą do tego celu.

Jak to się ma do zapowiedzi Bartosza Arłukowicza w tym samym programie 10 września, że Berek wejdzie „kopniakiem w otwarte drzwi” i wyrwie TK z rąk Bogdana Święczkowskiego? Arłukowicz ironizował, że „kiedy Berek, jako ten szeryf wchodzi, to zaczyna się dylematyzowanie”.

Niezrażeni tym podylematyzujemy o możliwościach przejęcia TK, sprawdzając, co mówi ustawa i regulamin i zastanowimy się, jak Berek może tu pomóc, a jak zaszkodzić.

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Piotr Pacewicz

Założyciel i redaktor naczelny OKO.press (2016-2024), od czerwca 2024 redaktor i prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

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