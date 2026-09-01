Prawa autorskie: Fot. Sejm Fot. Sejm Prawa autorskie: Fot. Sejm Fot. Sejm

Zaloguj się, aby zapisać na później 01 września 2026 7 sędziów TK do prezesa Święczkowskiego: Wzywamy do zaprzestania obstrukcji Trybunału Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 4 minuty Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wzywają prezesa Bogdana Święczkowskiego do natychmiastowego zwołania Zgromadzenia Sędziów, które zgodnie z prawem uchwali projekt budżetu na 2027 rok. Bez tego Trybunał od stycznia może pozostać bez pieniędzy. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Sejm Fot. Sejm Prawa autorskie: Fot. Sejm Fot. Sejm

Siedmiu nowych sędziów wybranych przez Sejm z tym roku, we wtorek 1 września 2026 roku w pisemnym wezwaniu zażądało pilnego zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału, w którym będą mogli uczestniczyć wszyscy sędziowie. Ostrzegają, że jeśli tego nie zrobi, to w przyszłym roku TK może zostać bez środków, co „uniemożliwi ochronę konstytucyjnych praw i wolności przysługujących obywatelom”.

W wezwaniu podkreślają, że tylko Zgromadzenie może uchwalić projekt wydatków i dochodów TK. I tylko taka uchwała Zgromadzenia może być przesłana do ministra finansów, który przygotowuje projekt budżetu na kolejny rok. Trybunał z mocy prawa sam przygotowuje swój budżet. Rząd i Sejm, które uchwalają budżet państwa, co do zasady uwzględniają te propozycje, z prawem do korekty.