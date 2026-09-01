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Prawa autorskie: Fot. SejmFot. Sejm
01 września 2026

7 sędziów TK do prezesa Święczkowskiego: Wzywamy do zaprzestania obstrukcji Trybunału

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Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wzywają prezesa Bogdana Święczkowskiego do natychmiastowego zwołania Zgromadzenia Sędziów, które zgodnie z prawem uchwali projekt budżetu na 2027 rok. Bez tego Trybunał od stycznia może pozostać bez pieniędzy.

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Siedmiu nowych sędziów wybranych przez Sejm z tym roku, we wtorek 1 września 2026 roku w pisemnym wezwaniu zażądało pilnego zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału, w którym będą mogli uczestniczyć wszyscy sędziowie. Ostrzegają, że jeśli tego nie zrobi, to w przyszłym roku TK może zostać bez środków, co „uniemożliwi ochronę konstytucyjnych praw i wolności przysługujących obywatelom”.

W wezwaniu podkreślają, że tylko Zgromadzenie może uchwalić projekt wydatków i dochodów TK. I tylko taka uchwała Zgromadzenia może być przesłana do ministra finansów, który przygotowuje projekt budżetu na kolejny rok. Trybunał z mocy prawa sam przygotowuje swój budżet. Rząd i Sejm, które uchwalają budżet państwa, co do zasady uwzględniają te propozycje, z prawem do korekty.

Rząd, który kilka dni temu przyjął już projekt budżetu na 2027 roku, nie przewidział w nim żadnych środków dla TK. W pozycji dla tej instytucji zapisał zero złotych. Wynika to z faktu, że prezes Trybunału Bogdan Święczkowski wysłał do ministra finansów projekt budżetu, który nie został uchwalony przez Zgromadzenie. Czyli nie został on przeprocedowany zgodnie z prawem.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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