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Prawa autorskie: Mateusz Mirys / OKO.pressMateusz Mirys / OKO....
17 września 2026

Morawiecki nie pomógł odrzucić weta prezydenta do ustawy o osobie najbliższej. Zagłosował jak PiS

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Nadzieja, że Morawiecki i jego ludzie wystąpią przeciwko PiS i podniosą rękę za ustawą ustanawiającą status osoby najbliższej, okazała się płonna. W kuluarach politycy Rozwoju Plus mieli popierać ustawę. Niestety, prawica murem zagłosowała przeciwko odrzuceniu weta prezydenta.

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— Posłowie prawicy nie poszli po rozum do głowy — kwitowała po głosowaniu w Sejmie Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu ds. równości.

Posłanka wcześniej wielokrotnie publicznie przekonywała, że rządowy projekt wprowadzający kategorię „osoby najbliższej” i umożliwiający podpisanie umowy notarialnej gwarantującej minimum bezpieczeństwa w sytuacji choroby czy śmierci, wspólne rozliczanie itp. ma mieć poparcie nie tylko w rządzie, ale i u polityków prawicy.

Próba odrzucenia weta prezydenta Nawrockiego była więc swego rodzaju testem „PiS-u w wersji soft”, czyli w Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Testem, który ugrupowanie byłego premiera oblało, ale porażka zapisze się na koncie rządu, który obiecywał związki partnerskie.

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Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

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