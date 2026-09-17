Prawa autorskie: Mateusz Mirys / OKO.press Mateusz Mirys / OKO.... Prawa autorskie: Mateusz Mirys / OKO.press Mateusz Mirys / OKO....

Zaloguj się, aby zapisać na później 17 września 2026 Morawiecki nie pomógł odrzucić weta prezydenta do ustawy o osobie najbliższej. Zagłosował jak PiS Angelika Pitoń przeczytasz w 4 minuty Nadzieja, że Morawiecki i jego ludzie wystąpią przeciwko PiS i podniosą rękę za ustawą ustanawiającą status osoby najbliższej, okazała się płonna. W kuluarach politycy Rozwoju Plus mieli popierać ustawę. Niestety, prawica murem zagłosowała przeciwko odrzuceniu weta prezydenta. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Mateusz Mirys / OKO.press Mateusz Mirys / OKO.... Prawa autorskie: Mateusz Mirys / OKO.press Mateusz Mirys / OKO....

— Posłowie prawicy nie poszli po rozum do głowy — kwitowała po głosowaniu w Sejmie Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu ds. równości.

Posłanka wcześniej wielokrotnie publicznie przekonywała, że rządowy projekt wprowadzający kategorię „osoby najbliższej” i umożliwiający podpisanie umowy notarialnej gwarantującej minimum bezpieczeństwa w sytuacji choroby czy śmierci, wspólne rozliczanie itp. ma mieć poparcie nie tylko w rządzie, ale i u polityków prawicy.