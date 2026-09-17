Morawiecki nie pomógł odrzucić weta prezydenta do ustawy o osobie najbliższej. Zagłosował jak PiS
Nadzieja, że Morawiecki i jego ludzie wystąpią przeciwko PiS i podniosą rękę za ustawą ustanawiającą status osoby najbliższej, okazała się płonna. W kuluarach politycy Rozwoju Plus mieli popierać ustawę. Niestety, prawica murem zagłosowała przeciwko odrzuceniu weta prezydenta.
— Posłowie prawicy nie poszli po rozum do głowy — kwitowała po głosowaniu w Sejmie Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu ds. równości.
Posłanka wcześniej wielokrotnie publicznie przekonywała, że rządowy projekt wprowadzający kategorię „osoby najbliższej” i umożliwiający podpisanie umowy notarialnej gwarantującej minimum bezpieczeństwa w sytuacji choroby czy śmierci, wspólne rozliczanie itp. ma mieć poparcie nie tylko w rządzie, ale i u polityków prawicy.
Próba odrzucenia weta prezydenta Nawrockiego była więc swego rodzaju testem „PiS-u w wersji soft”, czyli w Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Testem, który ugrupowanie byłego premiera oblało, ale porażka zapisze się na koncie rządu, który obiecywał związki partnerskie.
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