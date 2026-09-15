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Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.plFot. Robert Kowalews...
15 września 2026

„Potężny i permanentny drenaż portfeli kierowców”. Będzie diesel po 10 zł?

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Na Bliskim Wschodzie wrze. Na stacjach paliw coraz drożej. Rząd szuka sposobów na wsparcie dla kierowców, którzy zapewne niedługo zapłacą średnio powyżej 9 złotych za litr diesla.

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Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Średnio za litr oleju napędowego na stacjach trzeba zapłacić około 8,75 zł. Tym samym paliwo to zdrożało o 36 groszy na litrze. Koszt przejechania stu kilometrów oszczędnym samochodem z silnikiem wysokoprężnym może więc kosztować niemal 60 złotych. Jeszcze w styczniu przejechanie stu kilometrów wymagało wydania niemal 20 złotych mniej. Do góry mocno poszły też ceny standardowej benzyny – o około 26 groszy, do 7,89. Niektóre stacje sprzedają jednak paliwo znacznie drożej – powyżej 8 zł za litr benzyny i powyżej 8,80 za litr diesla.

W ten sposób polskie koncerny paliwowe zareagowały na kolejną serię podwyżek cen ropy, której najpopularniejsze gatunki jeszcze w zeszłym tygodniu przebiły granicę stu dolarów za baryłkę. Ropa występującego na Morzu Północnym gatunku Brent, której cena wyznacza rynkowe trendy, w poniedziałek (14 września) zbliża się do poziomu 110 dolarów za baryłkę, czyli ok. 159 litrów surowca.

Tak wysokie ceny notowaliśmy w momentach najcięższej eskalacji wojny USA i Izraela z Iranem.

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Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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