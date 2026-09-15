„Potężny i permanentny drenaż portfeli kierowców”. Będzie diesel po 10 zł?

Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Średnio za litr oleju napędowego na stacjach trzeba zapłacić około 8,75 zł. Tym samym paliwo to zdrożało o 36 groszy na litrze. Koszt przejechania stu kilometrów oszczędnym samochodem z silnikiem wysokoprężnym może więc kosztować niemal 60 złotych. Jeszcze w styczniu przejechanie stu kilometrów wymagało wydania niemal 20 złotych mniej. Do góry mocno poszły też ceny standardowej benzyny – o około 26 groszy, do 7,89. Niektóre stacje sprzedają jednak paliwo znacznie drożej – powyżej 8 zł za litr benzyny i powyżej 8,80 za litr diesla.