Zaloguj się, aby zapisać na później 19 września 2026

Czy jest wojna, proszę pani? W czwartek w Lublinie zawyły syreny

Małgorzata Domagała przeczytasz w 11 minut

Zobaczyłam smsa od córki, że schodzą w szkole na parter. Ścisnęło mnie w żołądku, ale nie miałam czasu jej odpisać, tylko pyknęłam serduszko, bo musiałam się zająć 25 dziećmi. Musisz normalnie pracować, bo nie masz innego scenariusza – mówi nauczycielka.

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