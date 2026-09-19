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Prawa autorskie: Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Cezary Aszkieło...
19 września 2026

Czy jest wojna, proszę pani? W czwartek w Lublinie zawyły syreny

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Zobaczyłam smsa od córki, że schodzą w szkole na parter. Ścisnęło mnie w żołądku, ale nie miałam czasu jej odpisać, tylko pyknęłam serduszko, bo musiałam się zająć 25 dziećmi. Musisz normalnie pracować, bo nie masz innego scenariusza – mówi nauczycielka.

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Czwartek, 17 września, Godz. 11.47, w Lublinie zaczynają wyć syreny alarmowe.

Dwie minuty później wszyscy dostają sms: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Godzina 12.10. Kolejny alert: „UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”.

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Na zdjęciu Małgorzata Domagała
Małgorzata Domagała

Absolwentka historii sztuki i Polskiej Szkoły Reportażu. W latach 2007-2024 dziennikarka Gazety Wyborczej w Lublinie. Pracuje w Domu Słów w Lublinie.

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