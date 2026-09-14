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Prawa autorskie: Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.plFot. Patryk Ogorzałe...
14 września 2026

Cienka czerwona linia. Rosja coraz bliżej konfliktu z NATO [POD PROGIEM WOJNY]

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Coraz cieńsza bariera dzieli Rosję od rozpoczęcia kinetycznego konfliktu z NATO. Obserwowane w ostatnich dniach przyspieszenie i przybliżenie rosyjskich ataków do krajów Sojuszu miało miejsce nie tylko w Polsce. Gdzie przebiega granica, po przekroczeniu której NATO zareaguje?

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Dron, uderzający w stację benzynową w ukraińskim Jagodzinie, kilometr od granicy z Polską. I drugi, który atakuje pociąg pasażerski, jadący z Kijowa do Warszawy, stojący w tymże Jagodzinie. Te incydenty z ostatniej niedzieli, 13 września, pokazały dobitnie, że wojna w bezpośredni sposób zbliża się do naszych granic. Najnowsza informacja, z 14 września, to odnalezienie rosyjskiego drona wojskowego w woj. pomorskim, na plaży w Rusinowie koło Słupska. Miejsce to leży niedaleko Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Wicku Morskim.

„Wiedzieliśmy, że w rosyjskim planie będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może zniszczenia przejść granicznych z Ukrainą” – mówił premier Donald Tusk podczas niedzielnej odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. – „Ataki pokazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu – dronów odrzutowych”.

W cyklu OKO.press: „Pod progiem wojny” informujemy o działaniach Rosji w ramach prowadzonej przez nią wojny hybrydowej z Zachodem. A także o podejmowanych przez państwa zachodnie krokach, które mają zapobiec kolejnemu konfliktowi.

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Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

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