Prawa autorskie: Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Patryk Ogorzałe... Prawa autorskie: Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Patryk Ogorzałe...

Zaloguj się, aby zapisać na później 14 września 2026 Cienka czerwona linia. Rosja coraz bliżej konfliktu z NATO [POD PROGIEM WOJNY] Anna Mierzyńska przeczytasz w 6 minut Coraz cieńsza bariera dzieli Rosję od rozpoczęcia kinetycznego konfliktu z NATO. Obserwowane w ostatnich dniach przyspieszenie i przybliżenie rosyjskich ataków do krajów Sojuszu miało miejsce nie tylko w Polsce. Gdzie przebiega granica, po przekroczeniu której NATO zareaguje? Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Patryk Ogorzałe... Prawa autorskie: Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Patryk Ogorzałe...

Dron, uderzający w stację benzynową w ukraińskim Jagodzinie, kilometr od granicy z Polską. I drugi, który atakuje pociąg pasażerski, jadący z Kijowa do Warszawy, stojący w tymże Jagodzinie. Te incydenty z ostatniej niedzieli, 13 września, pokazały dobitnie, że wojna w bezpośredni sposób zbliża się do naszych granic. Najnowsza informacja, z 14 września, to odnalezienie rosyjskiego drona wojskowego w woj. pomorskim, na plaży w Rusinowie koło Słupska. Miejsce to leży niedaleko Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Wicku Morskim.

„Wiedzieliśmy, że w rosyjskim planie będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może zniszczenia przejść granicznych z Ukrainą” – mówił premier Donald Tusk podczas niedzielnej odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. – „Ataki pokazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu – dronów odrzutowych”.