Aborcja Bez Granic realnie pomaga. Prawie 50 tysięcy aborcji w rok [NOWE DANE]

573 aborcje w polskich szpitalach w pół roku wobec 48456 osób, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomogła Aborcja Bez Granic. W szóstym roku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej aktywistki nadal wykonują pracę, którą powinno wykonywać państwo.

Dzień po tym, jak rządząca koalicja przegłosowała w Sejmie dwa bardzo konserwatywne projekty ustaw zmieniające w niewielkim stopniu prawo aborcyjne, a NFZ informował o wzroście liczby legalnych aborcji wykonywanych w publicznym systemie ochrony zdrowia, Aborcja Bez Granic opublikowała raport o aborcyjnej rzeczywistości Polek (od 22 października 2025 roku do 22 października 2026 roku).