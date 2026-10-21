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Prawa autorskie: 16.05.2024 Warszawa , ulica Wiejska , Sejm . Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych prawa do przerywania ciazy . Przedmiotem obrad jest wysluchanie publiczne w sprawie projektow dotyczacych aborcji . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl16.05.2024 Warszawa ...
21 października 2026

Aborcja Bez Granic realnie pomaga. Prawie 50 tysięcy aborcji w rok [NOWE DANE]

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573 aborcje w polskich szpitalach w pół roku wobec 48456 osób, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomogła Aborcja Bez Granic. W szóstym roku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej aktywistki nadal wykonują pracę, którą powinno wykonywać państwo.

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Dzień po tym, jak rządząca koalicja przegłosowała w Sejmie dwa bardzo konserwatywne projekty ustaw zmieniające w niewielkim stopniu prawo aborcyjne, a NFZ informował o wzroście liczby legalnych aborcji wykonywanych w publicznym systemie ochrony zdrowia, Aborcja Bez Granic opublikowała raport o aborcyjnej rzeczywistości Polek (od 22 października 2025 roku do 22 października 2026 roku).

Wiemy, ile aborcji tak naprawdę robią polskie kobiety. I ile pieniędzy muszą wyłożyć na to osoby, których potrzeb nadal nie zaspokaja państwo.

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Na zdjęciu Oliwia Gęsiarz
Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

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