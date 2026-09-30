Prawa autorskie: 29.03.2025 Warszawa , ul Wiejska 9 , Klinika aborcyjna Abotak . Protest przeciwko klinice zorganizowany przez Fundacje CitizenGO . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl 29.03.2025 Warszawa ... Prawa autorskie: 29.03.2025 Warszawa , ul Wiejska 9 , Klinika aborcyjna Abotak . Protest przeciwko klinice zorganizowany przez Fundacje CitizenGO . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl 29.03.2025 Warszawa ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 30 września 2026 W Polsce gorzej niż w Rosji. Europa liberalizuje dostęp do aborcji, w Polsce bez zmian Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 8 minut W ostatniej dekadzie aż 21 państw europejskich zliberalizowało przepisy aborcyjne, a kolejne pracują nad ich złagodzeniem. Tymczasem Polska należy do państw o najbardziej restrykcyjnym prawie. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: 29.03.2025 Warszawa , ul Wiejska 9 , Klinika aborcyjna Abotak . Protest przeciwko klinice zorganizowany przez Fundacje CitizenGO . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl 29.03.2025 Warszawa ... Prawa autorskie: 29.03.2025 Warszawa , ul Wiejska 9 , Klinika aborcyjna Abotak . Protest przeciwko klinice zorganizowany przez Fundacje CitizenGO . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl 29.03.2025 Warszawa ...

Luksemburg gwarantuje konstytucyjną wolność dostępu do aborcji. Angielki i Walijki nie muszą obawiać się odpowiedzialności karnej za wykonanie aborcji wykraczającej poza krajowe ramy prawne. Wyspy Owcze i Jersey legalizują aborcję na żądanie. Dziesięć innych krajów rozważa liberalizację prawa aborcyjnego w najbliższym czasie.

28 września 2026 roku, w Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji, Center for Reproductive Rights (CRR) opublikowało kolejną edycję raportu „Prawo aborcyjne w Europie: polityki, postępy i wyzwania”. Organizacja podsumowała w nim najnowsze zmiany w europejskich realiach dostępu do przerywania ciąży. Dostrzegło progresywny kierunek zmian, stawiając przy tym sprawę jasno: przed europejskimi krajami nadal mnóstwo pracy do wykonania.

Fala liberalizacji