W Polsce gorzej niż w Rosji. Europa liberalizuje dostęp do aborcji, w Polsce bez zmian
W ostatniej dekadzie aż 21 państw europejskich zliberalizowało przepisy aborcyjne, a kolejne pracują nad ich złagodzeniem. Tymczasem Polska należy do państw o najbardziej restrykcyjnym prawie.
Luksemburg gwarantuje konstytucyjną wolność dostępu do aborcji. Angielki i Walijki nie muszą obawiać się odpowiedzialności karnej za wykonanie aborcji wykraczającej poza krajowe ramy prawne. Wyspy Owcze i Jersey legalizują aborcję na żądanie. Dziesięć innych krajów rozważa liberalizację prawa aborcyjnego w najbliższym czasie.
28 września 2026 roku, w Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji, Center for Reproductive Rights (CRR) opublikowało kolejną edycję raportu „Prawo aborcyjne w Europie: polityki, postępy i wyzwania”. Organizacja podsumowała w nim najnowsze zmiany w europejskich realiach dostępu do przerywania ciąży. Dostrzegło progresywny kierunek zmian, stawiając przy tym sprawę jasno: przed europejskimi krajami nadal mnóstwo pracy do wykonania.
Fala liberalizacji
Jak zauważają autorki raportu, ostatnia dekada przyniosła reformy poprawiające – przynajmniej w teorii – dostęp do aborcji w 21 europejskich państwach.
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