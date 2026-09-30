0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: 29.03.2025 Warszawa , ul Wiejska 9 , Klinika aborcyjna Abotak . Protest przeciwko klinice zorganizowany przez Fundacje CitizenGO . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl29.03.2025 Warszawa ...
30 września 2026

W Polsce gorzej niż w Rosji. Europa liberalizuje dostęp do aborcji, w Polsce bez zmian

przeczytasz w 8 minut

W ostatniej dekadzie aż 21 państw europejskich zliberalizowało przepisy aborcyjne, a kolejne pracują nad ich złagodzeniem. Tymczasem Polska należy do państw o najbardziej restrykcyjnym prawie.

Google News

Luksemburg gwarantuje konstytucyjną wolność dostępu do aborcji. Angielki i Walijki nie muszą obawiać się odpowiedzialności karnej za wykonanie aborcji wykraczającej poza krajowe ramy prawne. Wyspy Owcze i Jersey legalizują aborcję na żądanie. Dziesięć innych krajów rozważa liberalizację prawa aborcyjnego w najbliższym czasie.

28 września 2026 roku, w Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji, Center for Reproductive Rights (CRR) opublikowało kolejną edycję raportu „Prawo aborcyjne w Europie: polityki, postępy i wyzwania”. Organizacja podsumowała w nim najnowsze zmiany w europejskich realiach dostępu do przerywania ciąży. Dostrzegło progresywny kierunek zmian, stawiając przy tym sprawę jasno: przed europejskimi krajami nadal mnóstwo pracy do wykonania.

Fala liberalizacji

Jak zauważają autorki raportu, ostatnia dekada przyniosła reformy poprawiające – przynajmniej w teorii – dostęp do aborcji w 21 europejskich państwach.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Kobiety

Unia Europejska

aborcja

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

legalna aborcja

my voice my choice

Prawa kobiet

przerywanie ciąży

Na zdjęciu Oliwia Gęsiarz
Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

Komentarze

Nasze tematy