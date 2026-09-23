Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz...

Zaloguj się, aby zapisać na później 23 września 2026 Zarzuty karne dla urzędników TK Święczkowskiego. Za blokowanie nowych sędziów Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 10 minut Zarzuty dostała dyrektorka kancelarii Trybunału Konstytucyjnego i komendant Straży Trybunalskiej. Prokuratura zawiesiła też ich w obowiązkach i wydała im zakaz wchodzenia do siedziby TK. Zarzuty są za utrudnianie pracy czterem nowym sędziom. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz...

To przełom w działaniach mających doprowadzić do zmian w Trybunale Konstytucyjnym i przywrócenia w nim praworządności. Zarzuty karne dostały osoby kluczowe dla funkcjonowania tego organu, który jest podporządkowany prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu — na zdjęciu u góry, byłemu Prokuratorowi Krajowemu i zaufanemu Ziobry.

Zarzuty postawiła im w środę 23 września 2026 roku Prokuratura Krajowa, która od kilku miesięcy prowadzi śledztwo ws. niedopuszczenia do pracy i orzekania czterech nowych sędziów wybranych przez Koalicję w Sejmie w marcu 2026 roku. Chodzi o sędziów Krystiana Markiewicza, Annę Korwin-Piotrowską, Macieja Taborowskiego i Marcina Dziurdę.