Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz...

Zaloguj się, aby zapisać na później 28 września 2026 Sędzia TK złożył zawiadomienie na Święczkowskiego. Zarzuca mu manipulowanie składami orzekającymi Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 5 minut Zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w sprawie działań prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego złożył nowy sędzia TK Sławomir Patyra. Chodzi o wpływanie na treść wyroków Trybunału za pomocą manipulacji składami orzekającymi. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz...

Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w poniedziałek, 28 września 2026 roku. Dotyczy ono podejrzenia przekroczenia uprawnień (art. 231 Kodeksu karnego) przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego – na zdjęciu u góry – byłego prokuratora krajowego i zaufanego byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa obejmuje okres od stycznia do września 2026 roku i dotyczy sposobu wyznaczania przez prezesa Święczkowskiego składów orzekających. Sędzia Patyra zarzuca, że robiono to z pominięciem ustawowych regulacji określonych w art. 38 ust. 1 Ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK.