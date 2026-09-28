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Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Żuchowicz...
28 września 2026

Sędzia TK złożył zawiadomienie na Święczkowskiego. Zarzuca mu manipulowanie składami orzekającymi

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Zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w sprawie działań prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego złożył nowy sędzia TK Sławomir Patyra. Chodzi o wpływanie na treść wyroków Trybunału za pomocą manipulacji składami orzekającymi.

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Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w poniedziałek, 28 września 2026 roku. Dotyczy ono podejrzenia przekroczenia uprawnień (art. 231 Kodeksu karnego) przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego – na zdjęciu u góry – byłego prokuratora krajowego i zaufanego byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa obejmuje okres od stycznia do września 2026 roku i dotyczy sposobu wyznaczania przez prezesa Święczkowskiego składów orzekających. Sędzia Patyra zarzuca, że robiono to z pominięciem ustawowych regulacji określonych w art. 38 ust. 1 Ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK.

Przepis ów mówi: „Sędziów Trybunału do składu orzekającego, w tym przewodniczącego składu i sędziego sprawozdawcę, wyznacza Prezes Trybunału według kolejności alfabetycznej, uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę oraz kolejność wpływu spraw do Trybunału”.

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zawiadomienie do prokuratury

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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