Sędzia TK złożył zawiadomienie na Święczkowskiego. Zarzuca mu manipulowanie składami orzekającymi
Zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w sprawie działań prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego złożył nowy sędzia TK Sławomir Patyra. Chodzi o wpływanie na treść wyroków Trybunału za pomocą manipulacji składami orzekającymi.
Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w poniedziałek, 28 września 2026 roku. Dotyczy ono podejrzenia przekroczenia uprawnień (art. 231 Kodeksu karnego) przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego – na zdjęciu u góry – byłego prokuratora krajowego i zaufanego byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa obejmuje okres od stycznia do września 2026 roku i dotyczy sposobu wyznaczania przez prezesa Święczkowskiego składów orzekających. Sędzia Patyra zarzuca, że robiono to z pominięciem ustawowych regulacji określonych w art. 38 ust. 1 Ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK.
Przepis ów mówi: „Sędziów Trybunału do składu orzekającego, w tym przewodniczącego składu i sędziego sprawozdawcę, wyznacza Prezes Trybunału według kolejności alfabetycznej, uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę oraz kolejność wpływu spraw do Trybunału”.
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