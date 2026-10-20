Prawa autorskie: 20.10.2026 Warszawa , ul Wiejska , Sejm . Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny , ochronie plodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci przerywania ciazy . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl . 20.10.2026 Warszawa ... Prawa autorskie: 20.10.2026 Warszawa , ul Wiejska , Sejm . Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny , ochronie plodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci przerywania ciazy . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl . 20.10.2026 Warszawa ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 20 października 2026 Dodaj nas w Google Aborcyjny cud koalicji. Zmiany są, ale co z realnym prawem do aborcji? Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 7 minut Posłowie zdecydowali: projekty ustaw przywracających trzecią, embriopatologiczną przesłankę do aborcji i częściowo dekryminalizujących przerywanie ciąży zostały przyjęte przez Sejm. Jednak do europejskich standardów wciąż daleka droga. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: 20.10.2026 Warszawa , ul Wiejska , Sejm . Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny , ochronie plodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci przerywania ciazy . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl . 20.10.2026 Warszawa ... Prawa autorskie: 20.10.2026 Warszawa , ul Wiejska , Sejm . Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny , ochronie plodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci przerywania ciazy . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl . 20.10.2026 Warszawa ...

Po dwóch latach od porażki z 2024 roku aborcja wróciła na salę plenarną Sejmu. We wtorek, 20 października, posłanki i posłowie w trybie ekspresowym przeprowadzili drugie czytanie, komisyjne rozpatrzenie zgłoszonych w jego trakcie poprawek i wreszcie końcowe głosowanie dwóch projektów dotyczących przerywania ciąży.

Choć liderzy polityczni skrupulatnie liczyli potencjalne głosy i tygodniami dyskutowali nad możliwymi scenariuszami, los obu druków do ostatniej chwili pozostawał niepewny. W przeciwieństwie do poprzedniej próby, tym razem koalicji rządzącej udało się jednak zebrać większość konieczną do przegłosowania obu przedłożonych projektów. Oba projekty zostały przyjęte.