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Prawa autorskie: Fot. John MACDOUGALL / AFPFot. John MACDOUGALL...
20 października 2026

Niemiecka afera mailowa. Hakerzy wykradli wewnętrzną korespondencję AfD

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Ponad 420 tysięcy maili ze skrzynek pocztowych działaczy skrajnie prawicowej niemieckiej partii AfD zostało wykradzionych i zamieszczonych w internecie. Ugrupowanie potwierdza wyciek, ale upubliczniona korespondencja nie została na razie zweryfikowana i nie wiadomo, czy jest prawdziwa.

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Rosnąca w siłę w Niemczech skrajnie prawicowa partia AfD mierzy się z własną aferą mailową. Nieznane osoby włamały się do skrzynek pocztowych kilku jej polityków i wykradły znajdującą się tam korespondencję. Ma to być ogromny zbiór zawierający około 421 tysięcy maili.

Powstała w ten sposób baza danych zajmuje 281 gigabajtów i prawdopodobnie właśnie ze względu na rozmiar hakerzy udostępnili ją w sieci w specyficzny sposób. Źródłową korespondencję można pobrać za pomocą sieci torrent. Ogromna ilość danych sprawia, że analiza wykradzionych maili będzie wymagać czasu. Jednocześnie hakerzy udostępnili stronę internetową zawierającą podsumowanie korespondencji w formie indeksu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję.

Widoczne tam informacje dowodzą, że w wycieku znajduje się szereg maili o charakterze neonazistowskim i rasistowskim, w tym takie, które zawierały nawoływania do przemocy. Na tym etapie nie wiadomo jednak, czy podsumowanie zawiera autentyczne dane.

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Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

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