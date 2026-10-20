Prawa autorskie: Fot. John MACDOUGALL / AFP Fot. John MACDOUGALL... Prawa autorskie: Fot. John MACDOUGALL / AFP Fot. John MACDOUGALL...

Zaloguj się, aby zapisać na później 20 października 2026 Dodaj nas w Google Niemiecka afera mailowa. Hakerzy wykradli wewnętrzną korespondencję AfD Anna Mierzyńska przeczytasz w 4 minuty Ponad 420 tysięcy maili ze skrzynek pocztowych działaczy skrajnie prawicowej niemieckiej partii AfD zostało wykradzionych i zamieszczonych w internecie. Ugrupowanie potwierdza wyciek, ale upubliczniona korespondencja nie została na razie zweryfikowana i nie wiadomo, czy jest prawdziwa. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. John MACDOUGALL / AFP Fot. John MACDOUGALL... Prawa autorskie: Fot. John MACDOUGALL / AFP Fot. John MACDOUGALL...

Rosnąca w siłę w Niemczech skrajnie prawicowa partia AfD mierzy się z własną aferą mailową. Nieznane osoby włamały się do skrzynek pocztowych kilku jej polityków i wykradły znajdującą się tam korespondencję. Ma to być ogromny zbiór zawierający około 421 tysięcy maili.

Powstała w ten sposób baza danych zajmuje 281 gigabajtów i prawdopodobnie właśnie ze względu na rozmiar hakerzy udostępnili ją w sieci w specyficzny sposób. Źródłową korespondencję można pobrać za pomocą sieci torrent. Ogromna ilość danych sprawia, że analiza wykradzionych maili będzie wymagać czasu. Jednocześnie hakerzy udostępnili stronę internetową zawierającą podsumowanie korespondencji w formie indeksu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję.