0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Photo by Odd ANDERSEN / AFPPhoto by Odd ANDERSE...
13 września 2026

AfD po zwycięstwie w Saksonii-Anhalt. Prorosyjska lewica BSW może otworzyć jej drogę do władzy

przeczytasz w 10 minut

Politycy centroprawicy wierzą, że mogą flirtować ze skrajną prawicą. Tymczasem Torysi tracą na rzecz Partii Reform Nigela Farage’a, a francuscy Republikanie oddali Marine Le Pen całe skrzydło. W Saksonii-Anhalt lidera skrajnie prawicowej AfD od objęcia urzędu premiera dzieli poparcie pięciorga posłów populistycznej prorosyjskiej lewicy Sahry Wagenknecht.

Google News

Radykałom nie wystarcza jednak udział w układzie. Ich celem jest zastąpienie partii, które próbują ich oswoić. I to powinna być przestroga dla liberalno-demokratycznej prawicy.

Szef Alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalt Ulrich Siegmund złożył w niedzielę wieczorem szczególne podziękowania człowiekowi, który był, jego zdaniem, największym kapitałem kampanii AfD. Była to oczywiście złośliwość. Chodziło o kanclerza Friedricha Merza, lidera CDU, która przegrała landowe wybory.

Obok Siegmunda na wieczorze wyborczym stali szefowie partii z centrali, Alice Weidel i Tino Chrupalla. AfD niemal podwoiła wynik sprzed pięciu lat, a CDU straciła ponad połowę poparcia. Dwa dni wcześniej, na kończącym kampanię festynie nad Łabą w Magdeburgu, Siegmund wołał ze sceny: „W niedzielę napiszemy nową historię”. Potem zszedł do ludzi. Przed politykiem, którego przeciwnicy uznają za zagrożenie dla demokracji, ustawiła się kolejka po zdjęcia i autografy. Po ogłoszeniu wyników zdanie o historii przestało być kampanijnym zaklęciem.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Świat

Władza

Friedrich Merz

AfD

BSW

CDU

Niemcy

Saksonia-Anhalt

skrajna prawica

wybory w Niemczech

Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

Komentarze

Nasze tematy